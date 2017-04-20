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20 Nisan 2017 Perşembe 10:25

İstanbul'da FETÖ operasyonu

 İstanbul'da sabah saatlerinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

İstanbul'da FETÖ operasyonu
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İstanbul'da FETÖ operasyonu
   İstanbul'da sabah saatlerinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda çok sayıda kişi gözaltına alındı.İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sabah erken saatlerde 70 adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Baskınlarda çok sayıda kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
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İstanbul FETÖ Operasyonu
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