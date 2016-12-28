İstanbul'da hava durumu; Kar geliyor

İstanbul'da hava durumu;

YAĞIŞLI GÜNLER GELİYOR

KIYI KESİMLERDE YAĞMUR VAR

YURT GENELİNDE YAĞIŞ BEKLENTİSİ VAR

YOLLARA DİKKAT

ve çevresi için Meteoroloji'den yoğun kar yağışı uyarısı geldi. Marmara Bölgesi'ni tamamen etkisi altına alacak olan kar yağışı ve soğuk hava sisteminin önümüzdeki hafta pazartesi gününe kadar etkili olacağı bildiriliyor.'da çarşamba karla karışık yağmur, perşembe ile 1 ocak pazar günleri arasında ise fırtına eşliğinde (30-80 km/s) kuvvetli kar yağışlarının (3 ila 30 cm aralığında) yaşanacağı tahmin ediliyor.Kar yağışı ve fırtınanın İstanbul başta olmak üzere yurdun büyük bölümünde etkili olacağı tahmin ediliyor.Meteoroloji'ye göre Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı ile İstanbul, Tekirdağ, Trabzon, Gümüşhane, Erzincan, Bingöl, Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Hakkari çevreleri ile Kırklareli'nin kıyı ve Diyarbakır'ın kuzey kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Balkanlar üzerinden gelen yeni bir yağışlı sistem etkili oluyor. Perşembe günü yurdun tamamında yağış bekleniyor. İstanbul dahil birçok ilde kar yağışı bekleniyorYağışların; kıyı kesimlerde yağmur iç kesimlerde karla karışık yağmur ve genellikle kar şeklinde olacağı ve Marmara'nın doğusunun iç kesimleri, İç Ege, İç Anadolu’nun güney ve batısı, Toroslar Mevkii ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yoğun kar, Akdeniz kıyı kesimi, Batı Karadeniz kıyıları, Muğla ve Kocaeli ile Sakarya'nın kıyı kesimlerinde kuvvetli yağmur şeklinde olacağı tahmin ediliyor.Yurt genelinde Balkanlar üzerinden gelen yeni bir yağışlı sistem etkili oluyor. Meteoroloji'den yapılan açıklama şöyle:Çarşamba günü Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusu dışında yurt genelinde yağış bekleniyor.Yağışların kıyı kesimlerde yağmur iç kesimlerde karla karışık yağmur ve genellikle kar şeklinde olacağı ve İç Anadolu’nun güney ve batısı, Toroslar Mevkii, Afyonkarahisar, Isparta çevrelerinde yoğun olmak üzere karla karışık yağmur ve kar, Antalya’nın doğusu ve Mersin’in batı kesimlerinde kuvvetli yağmur şeklinde olacağı tahmin ediliyor.Yağışlı sistemin; 29.12.2016 Perşembe ve 30.12.2016 Cuma günleri de Güney Ege Kıyıları ile Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusu dışında yurt genelinde etkili olmaya devam edeceği tahmin ediliyor.Yağışların; Akdeniz kıyı kesimleri, Güneydoğu Anadolu’nun batısı ve Orta Karadeniz kıyılarında yağmur ve yer yer karla karışık yağmur yağış alan diğer yerlerde kar şeklinde olacağı bekleniyor.Perşembe ve Cuma günleri görülecek olan yağışların; Marmara’nın güney ve doğusu, Batı Karadeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Doğu Anadolu’nun batısı ile Orta Karadeniz ve Doğu Akdeniz’in iç kesimlerinde kuvvetli ve yoğun kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor.Yağışlı sistemin 2016 yılının son gününde de Batı kıyılarımız dışında yurt genelinde etkili olmaya devam edeceği tahmin ediliyor.Rüzgarın; İstanbul ve Marmara’da kuzey yönlerden Perşembe günü fırtına (50-80 km/sa) Cuma günü kuvvetli rüzgar (30-50 km/sa) şeklinde, Perşembe günü İç Anadolu’nun doğusunda güney yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.İstanbul’da bu gece saatlerinde yağmur olarak başlayacak yağışın yarın (Çarşamba) aralıklarla hafif olarak devam edeceği, yarın gece saatlerinden itibaren kentin iç ve rakımın 100 metre üzeri olan yerlerinde karla karışık yağmur şekline döneceği tahmin ediliyor.Yağışın il genelinde Perşembe akşam, Cuma ve Cumartesi günleri aralıklarla karla karışık yağmur ve kar yağışları şeklinde etkili olması bekleniyor. Kıyılarda ciddi bir örtü yapması beklenmiyor, ancak kentin iç ve yüksek kesimlerinde 5 - 10 cm kadar örtü yapabileceği bekleniyor.Konya ve Karaman illerimiz geçtiğimiz hafta yağan karın üzerine dün ve bugün meydana gelen kar yağışları ile Konya’da 45, Karaman’da 85 cm ile tarihinin en yüksek kar kalınlığına erişti.Bu hafta sonuna kadar bu illerimizin de bulunduğu İç Anadolu bölgesinde kar yağışlarının etkili olması beklendiğinden aşırı kar yükünden dolayı çatı çökmelerine karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.Meydana gelecek yoğun kar yağışları nedeniyle İç Anadolu’yu Akdeniz’e ve Marmara bölgesine bağlayan karayollarında buzlanma ve don olayının da etkisiyle ulaşımda aksamalar olabileceğinden vatandaşlarımızın ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.Hava sıcaklıklarının hafta sonuna kadar yurdun batı bölgelerinde azalarak mevsim normallerinin biraz altında, iç ve doğu bölgelerde ise mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.İç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar, kıyı kesimlerde ise yağmur bekleniyor.