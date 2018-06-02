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İstanbul'da kaybolan çocuklar Tokat'ta ortaya çıktı

İstanbul’dan 27 Mayıs'ta Avcılar'daki evlerinden ayrılarak kayıplara karışan Batuhan D., Berfin Nazlı B. ve Ömer Berkay B.'den aileleri 4 gün boyunca haber alamadı.

İstanbul'da kaybolan çocuklar Tokat'ta ortaya çıktı

İstanbul’dan 27 Mayıs'ta Avcılar'daki evlerinden ayrılarak kayıplara karışan Batuhan D., Berfin Nazlı B. ve Ömer Berkay B.'den aileleri 4 gün boyunca haber alamadı.

02 Haziran 2018 Cumartesi 01:24
İstanbul'da kaybolan çocuklar Tokat'ta ortaya çıktı

İstanbul'da kaybolan çocuklar Tokat'ta ortaya çıktı


İstanbul Avcılar'daki evlerinden kaçan 3 kardeş Tokat'ın Zile ilçesinde bulundu.

İstanbul'un Avcılar ilçesinde, 4 gün önce kaybolan Batuhan D. (17), Berfin Nazlı B. (13) ve Ömer Berkay B. (14) Tokat’ın Zile ilçesinde bulundu. Kayıp çocukların bulunmasıyla ilgili detaylar netleşmeye başladı. Çocukların verdiği ifadede aile için şiddet nedeni ile evden ayrıldıklarını söyledikleri öğrenildi


İstanbul’dan 27 Mayıs'ta Avcılar'daki evlerinden ayrılarak kayıplara karışan Batuhan D., Berfin Nazlı B. ve Ömer Berkay B.'den aileleri 4 gün boyunca haber alamadı. Polise başvuran aileler, ayrıca bir televizyon kanalındaki programa da giderek yardım istedi. Yapılan araştırma sonucunda kayıp 3 çocuğun kışları İstanbul’da yaşayan, yazları ise Tokat’ın Zile ilçesinde ikamet eden G.Y. (44) isimli kişinin yanına gittikleri öğrenildi. Polis ekiplerince G.Y.'nin yanından alınan çocuklar, Zile İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Ailelerin çocukları teslim almak için İstanbul’dan Tokat’a hareket ettikleri öğrenildi. Çocukların ilk ifadelerinde önceden tanıdıkları G.Y.'nin yanına gezmeye geldiklerini söyledikleri öğrenildi.

AİLE İÇİ ŞİDDETTEN KAÇMIŞLAR

Kayıp çocukların bulunmasıyla ilgili detaylar netleşmeye başladı. İstanbul'da kayıp olarak aranan ve televizyon programında da gündeme gelen çocuklar, saat 16.30 sıralarında Tokat'ın Zile ilçesinde polisin dikkatini çekti. Polis ekiplerince yapılan GBT sorgulamasında 3 çocuğun kayıp olarak aranan kişiler olduğu tespit edildi.

Çocukların verdiği ifadede aile için şiddet nedeni ile evden ayrıldıklarını söyledikleri öğrenildi. Çocukların pazar gecesini İstanbul Haramidere'de bir Cemevi'nde geçirdikleri, salı günü ise Zile'ye otobüs ile geldikleri belirlendi. İfadelerinde Zile'ye İstanbul'dan tanıdıkları kağıt toplayıcılığı yapan Garip Y.'nin (44) yanına geldiklerini anlatan çocuklar, bu sürede başlarına her hangi kötü bir şey gelmediğini anlattı.

Berfin Nazlı B. ve Ömer Berkay B. ailelerine teslim edilmek istediklerini belirtirken, Batuhan D. ise bunu kabul etmedi. Turhal ilçesine gönderilen çocukların İstanbul'dan gelen ailelerine teslim edilecekleri öğrenildi.

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