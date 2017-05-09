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09 Mayıs 2017 Salı 12:47

İstanbul'da Kurt Kapanı 4 operasyonu başladı

İstanbul Anadolu Yakası'nda 14 ilçede 44 noktada 180 ekip ve bin 200 polisin katılımıyla "Kurt Kapanı 4" operasyonu başladı.

İstanbul'da Kurt Kapanı 4 operasyonu başladı
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İstanbul'da Kurt Kapanı 4 operasyonu başladı
   İstanbul Anadolu Yakası'nda 14 ilçede 44 noktada 180 ekip ve bin 200 polisin katılımıyla "Kurt Kapanı 4" operasyonu başladı. Habertürk Haber Merkezi'nden Nihat Uludağ'ın aktardığı bilgilere göre, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, suçun önlenmesi ve aranan suçlarının yakalanması için "Kurt Kapanı" operasyonlarına devam ediyor.
   İstanbul İl Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan'ın yönettiği ve 12.00 ile 15.00 saatleri arasında gerçekleşecek "Kurt Kapanı 4" operasyonuna bin 200 polis katılıyor. İstanbul Anadolu Yakası'nda 14 ayrı ilçede 180 ekibin katıldığı Kurt Kapanı 4 operasyonunda, polis helikopteri, deniz botları, özel harekat şubesi polisleri ve dedektör köpekler de görev alıyor. Kurt kapanı operasyonları daha önce belli bölgelerde 15 Mart, 23 Mart ve 4 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilmişti.
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Kurt Kapanı 4 Operasyonu
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