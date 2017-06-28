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28 Haziran 2017 Çarşamba 12:48

İstanbul'da Mısır Çarşısı ve Doğubank'a şok baskın

Mısır Çarşısı ve Doğu Bank'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda alışveriş merkezinde polis arama yapıyor.

İstanbul'da Mısır Çarşısı ve Doğubank'a şok baskın
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İstanbul'da Mısır Çarşısı ve Doğubank'a şok baskın

İstanbul polisi 100 ayrı iş yerine eş zamanlı baskınlar düzenliyor. Mahmutpaşa, Doğubank ve Mısır Çarşısı'nın da aralarında bulunduğu çok sayıdaki iş merkezi ve çarşıya düzenlenen baskınlara 500 polis görev yaptı.


İstanbul Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri koordinesinde Fatih'teki bazı iş merkezi ve çarşılara eş zamanlı baskın düzenlendi. Baskınlarda çok miktarda kaçak eşya ele geçirildi. Aramalara Turizm Polisi, Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri de katıldı.

Fatih'te Mahmutpaşa, Doğubank ve Mısır Çarşısı'nın da aralarında bulunduğu çok sayıdaki iş merkezi ve çarşıya düzenlenen baskınlara 500 polis katıldı. Baskın yapılan adreslerden biri olan Mahmutpaşa'daki iş yerlerine giren polis aramalar yaptı. Aramalarda kaçak tütün, nargile tütünü, elektronik sigara, çay, telefon, biber gazının da aralarında bulunduğu çok miktarda ürüne el konuldu. 100 adrese düzenlenen baskınlarda bazı işyeri sahipleri gözaltına alındı, malzemelere el konuldu. Baskın yapılan adreslerden birinde işyeri sahibi gazetecilere tepki gösterdi. Gerginlik araya giren polis tarafından önlendi.
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