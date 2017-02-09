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09 Şubat 2017 Perşembe 08:17

İstanbul'da PKK - KCK operasyonu 58 gözaltı var

İstanbul'da, terör örgütü PKK ve üst yapılanması KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 58 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da PKK - KCK operasyonu 58 gözaltı var
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İstanbul'da PKK - KCK operasyonu 58 gözaltı var


Terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yürüten polis, örgüt mensuplarının önümüzdeki günlerde bombalı, silahlı, molotofkokteylli eylem gerçekleştireceği bilgisi üzerine 75 şüpheliyi yakalamaya yönelik 74 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 58 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların ikametlerinde ve evlerinde yapılan aramalarda, tabanca, tabancaya ait 4 dolu fişek ve şarjör, pompalı tüfek, kurusıkı tabanca ve tabancaya ait 7 fişek, 100 gram kokain, 7 gram narkotik madde, 2 litre benzin ile çok sayıda örgütsel içerik taşıyan dergi, kitap, gazete, doküman ve dijital malzemeler ele geçirildi.
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