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09 Haziran 2017 Cuma 07:45

İstanbul'da PKK operasyonu; 7 gözaltı var

İstanbul'da yollarda araç yakan PKK'lı teröristlere yönelik olarak düzenlenen operasyonda 7 zanlı yakalandı.

İstanbul'da PKK operasyonu; 7 gözaltı var
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İstanbul'da PKK operasyonu; 7 gözaltı var

İstanbul polisi tarafından terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyon düzenlendi. Aramalar sırasında 7 şüpheli gözaltına alındı

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda, araç yakma eylemlerine karıştıkları değerlendirilen kişilere yönelik Arnavutköy, Gaziosmanpaşa, Sultangazi ve Ümraniye'de operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

Söz konusu kişilerin adreslerinde yapılan detaylı aramalarda ise örgütsel doküman ve dijital malzemeler ele geçirildi.
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