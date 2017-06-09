İstanbul'da PKK operasyonu; 7 gözaltı var

İstanbul polisi tarafından terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyon düzenlendi. Aramalar sırasında 7 şüpheli gözaltına alındıAlınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı.Bu kapsamda, araç yakma eylemlerine karıştıkları değerlendirilen kişilere yönelik Arnavutköy, Gaziosmanpaşa, Sultangazi ve Ümraniye'de operasyon gerçekleştirildi.Operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.Söz konusu kişilerin adreslerinde yapılan detaylı aramalarda ise örgütsel doküman ve dijital malzemeler ele geçirildi.