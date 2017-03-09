Ataşehir'de devriye gezen polis ekip aracına doğru çalıntı olduğu anlaşılan bir araçtan ateş açıldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

İstanbul'da polis aracına silahlı saldırı

İstanbul Ataşehir'de polis aracına düzenlenen silahlı saldırı sonrası bölgede geniç çaplı arama yapıldı. Polisle saldırgınların kullandığı araç arasında geçen kovalamaca sırasında bulunan plakanın sahibi aranıyor...Alınan bilgiye göre, Ataşehir Talatpaşa Mahallesi'nde saat 22.30 sıralarında devriye gezen Önleyici Hizmetler Büro Amirliği'ne bağılı ekip otosuna doğru başka bir araçtan pompalı tüfek ve tabanca ile ateş açıldı.Aracı isabet almazken polisin karşılık verdiği saldırganlar kaçarak izlerini kaybettirdi. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Saldırganların ateş açtığı aracın Maltepe Fındıklı mahallesinden bugün çalındığı belirlendi.Olay yerinde saldırganların kaçtığı araçtan düştüğü değerlendirilen araç plakası bulundu.