İstanbul'da şafak operastonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde Arnavutköy ve Çatalca ilçelerindeki önceden belirlenen 32 adrese eşzamanlı operasyon düzenledi. Saat 04.30 sıralarında hareket eden Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipler, Çevik kuvvet ekipleri ve Özel Harekat polisleri konvoy halinde operasyon yapılacak adreslere doğru yola çıktı.Arnavutköy Yavuz Selim Mahalllesi Aytuna Sokak No: 5 üç katlı binanın giriş katına daireye baskın yaptı. Dairede arama yapılırken, binanın dışında ise Özel Harekat polisleri uzun namlulu silahlarla önlem aldı Polis ekipleri dairede ve apartmanın arka bahçesinde aramalar yaparken polis helikopteri de havadan destek verdi.