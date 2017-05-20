İstanbul'da 'Sarallar' operasyonu

ŞAHİN DE GÖZALTINA ALINMIŞTI

İstanbul'da '' olarak bilinen organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 3 kişiyi gözaltına aldı. Operasyonda 3 kalaşnikof silah da ele geçirildi.Polis, '' olarak bilinen organize suç örgütüne yönelik operasyon düzenledi. Yapılan operasyonlarda aralarında Rize'de bir kahvehanenin taranması ve 3 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin de yaralandığı saldırıyla ilgili aranan kişinin de olduğu 3 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden biri serbest bırakıldı. Diğer 2 şüpheli ise adliyeye sevkedildi. Şüphelilerlerden ele geçirilen kaleşnikof silahlar basına gösterildi.İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz günlerde Beykoz’da bir villaya baskın düzenlemiş, operasyonda suç örgütü lideri Sedat Şahin ile 2 adamı gözaltına alınmıştı.