﻿
GÜVENLİK:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

20 Mayıs 2017 Cumartesi 12:21

İstanbul'da 'Sarallar' operasyonu

İstanbul'da 'Sarallar' olarak bilinen organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 3 kişiyi gözaltına aldı. Operasyonda 3 kalaşnikof silah da ele geçirildi.

İstanbul'da 'Sarallar' operasyonu
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İstanbul'da 'Sarallar' operasyonu

İstanbul'da  'Sarallar' olarak bilinen organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 3 kişiyi gözaltına aldı. Operasyonda 3 kalaşnikof silah da ele geçirildi.

Polis,  'Sarallar' olarak bilinen organize suç örgütüne yönelik operasyon düzenledi. Yapılan operasyonlarda aralarında Rize'de bir kahvehanenin taranması ve 3 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin de yaralandığı saldırıyla ilgili aranan kişinin de olduğu 3 şüpheli  gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden biri serbest bırakıldı. Diğer 2 şüpheli ise adliyeye sevkedildi. Şüphelilerlerden ele geçirilen kaleşnikof silahlar basına gösterildi.

ŞAHİN DE GÖZALTINA ALINMIŞTI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz günlerde Beykoz’da bir villaya baskın düzenlemiş, operasyonda suç örgütü lideri Sedat Şahin ile 2 adamı gözaltına alınmıştı.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Anahtar Kelimeler
Sarallar
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Manisa Kula'da vahşi infaz: Boğazını kesip yola attılar Manisa Kula'da vahşi infaz: Boğazını kesip...
Eskort sitesinden fuhuş operasyonu; 14 ilde, 18 tutuklama Eskort sitesinden fuhuş operasyonu; 14 ilde, 18 tutuklama
İzmir'de pompalı tüfekle kadını rehin alan adam yakalandı İzmir'de pompalı tüfekle kadını rehin alan...
Terör örgütü DEAŞ'a şok baskın: 17 kişi gözaltında Terör örgütü DEAŞ'a şok baskın: 17 kişi...
Niğdeli öğretmenler, Konya'da ölümden döndü; 11 yaralı var Niğdeli öğretmenler, Konya'da ölümden döndü;...
Tendürek'te büyük operasyon; Sorumluları da öldürüldü Tendürek'te büyük operasyon; Sorumluları...
Yukarı Çık

Manisa Kula'da vahşi infaz: Boğazını...
Manisa Kula vahşi bir cinayete sahne oldu. Dün akşam saatlerinde boğazı kesilerek yola atılan cesedin kimliği...

Haberi Oku