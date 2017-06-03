İstanbul'da silahlı çatışma

İstanbul Güngören'de uzun namlulu silahlarında kullanıldığı yaşanan çatışmada 7 kişi yaralandı.Çatışmanın iki suç örgütü arasında yaşandığı ve “Şirinler” olarak bilinen guruba yönelik saldırıyla başladığı öğrenildi. Sözcü'nün haberine göre olayda aralarında vatandaşların da bulunduğu 7 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevkedildi. Saldırıda ilk belirleme göre yoldan geçenlerin de yer aldığı 1’i ağır 7 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay sosyal medyada terör saldırısı gibi duyurulurken, saldırının siyasi boyutunun olmadığı belirlendi. Polisin olay yerinde incelemesi sürerken kaçan saldırganlar aranıyor.