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03 Haziran 2017 Cumartesi 22:09

İstanbul'da silahlı çatışma

 İstanbul Güngören'de uzun namlulu silahlarında kullanıldığı yaşanan çatışmada 7 kişi yaralandı

İstanbul'da silahlı çatışma
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İstanbul'da silahlı çatışma
   İstanbul Güngören'de uzun namlulu silahlarında kullanıldığı yaşanan çatışmada 7 kişi yaralandı.Çatışmanın iki suç örgütü arasında yaşandığı ve “Şirinler” olarak bilinen guruba yönelik saldırıyla başladığı öğrenildi. Sözcü'nün haberine göre olayda aralarında vatandaşların da bulunduğu 7 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevkedildi. Saldırıda ilk belirleme göre yoldan geçenlerin de yer aldığı 1’i ağır 7 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay sosyal medyada terör saldırısı gibi duyurulurken, saldırının siyasi boyutunun olmadığı belirlendi. Polisin olay yerinde incelemesi sürerken kaçan saldırganlar aranıyor.
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Silahlı çatışmaİstanbul
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