İstanbul Güngören'de uzun namlulu silahlarında kullanıldığı yaşanan çatışmada 7 kişi yaralandı.Çatışmanın iki suç örgütü arasında yaşandığı ve “Şirinler” olarak bilinen guruba yönelik saldırıyla başladığı öğrenildi. Sözcü'nün haberine göre olayda aralarında vatandaşların da bulunduğu 7 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevkedildi. Saldırıda ilk belirleme göre yoldan geçenlerin de yer aldığı 1’i ağır 7 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay sosyal medyada terör saldırısı gibi duyurulurken, saldırının siyasi boyutunun olmadığı belirlendi. Polisin olay yerinde incelemesi sürerken kaçan saldırganlar aranıyor.
İstanbul'da silahlı çatışma
İstanbul Güngören'de uzun namlulu silahlarında kullanıldığı yaşanan çatışmada 7 kişi yaralandı
İstanbul Güngören'de uzun namlulu silahlarında kullanıldığı yaşanan çatışmada 7 kişi yaralandı.Çatışmanın iki suç örgütü arasında yaşandığı ve “Şirinler” olarak bilinen guruba yönelik saldırıyla başladığı öğrenildi. Sözcü'nün haberine göre olayda aralarında vatandaşların da bulunduğu 7 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevkedildi. Saldırıda ilk belirleme göre yoldan geçenlerin de yer aldığı 1’i ağır 7 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay sosyal medyada terör saldırısı gibi duyurulurken, saldırının siyasi boyutunun olmadığı belirlendi. Polisin olay yerinde incelemesi sürerken kaçan saldırganlar aranıyor.