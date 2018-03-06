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İstanbul'da sokak suçlularına şafak baskını; 40 gözaltı var

İstanbul genelinde sabaha karşı düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 40 kişi gözaltına alındı. Operasyonlara özel harekat timleri de destek verdi.

İstanbul'da sokak suçlularına şafak baskını; 40 gözaltı var

İstanbul genelinde sabaha karşı düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 40 kişi gözaltına alındı. Operasyonlara özel harekat timleri de destek verdi.

06 Mart 2018 Salı 10:02
İstanbul'da sokak suçlularına şafak baskını; 40 gözaltı var

İstanbul'da sokak suçlularına şafak baskını; 40 gözaltı var

Son günlerde artan hırsızlık, gasp tehdit olaylarına adı karışan çok sayıda zanlı için sabaha karşı operasyon düzenlendib. İstanbul genelinde narkotimler, özel harekat polislerinin de desteğiyle 3 farklı adrese şafak vakti eş zamanlı narkotik operasyonu düzenledi. Operasyonda 40 şahıs gözaltına alındı..

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı Sokak Suçlarıyla Mücadele Büro Amirliği narkotimleri, İstanbul'da 3 farklı adreste uyuşturucu madde depolandığı ve ticaretinin yapıldığını tespit etti.

Edinilen bilgilere göre, belirlenen adreslerde fiziki ve teknik takiplerini tamamlayan narkotimleri, sabaha karşı özel harekat polislerinin ve narkotik köpeğinin de desteğiyle 3 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Kartal'da bir apartman dairesine baskın yapan polis ekipleri, evde bulunan şahısları etkisiz hale getirdi. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda ruhsatsız silah, pompalı tüfek ve mermi uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar, alınan sağlık raporlarının ardından İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğüne götürüldü.

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