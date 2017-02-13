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13 Şubat 2017 Pazartesi 02:56

İstanbul'da terör operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İstanbul’un çeşitli ilçelerinde helikopter destekli operasyon düzenledi.

İstanbul'da terör operasyonu: Çok sayıda gözaltı var
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İstanbul'da terör operasyonu: Çok sayıda gözaltı var



İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İstanbul’un çeşitli ilçelerinde helikopter destekli operasyon düzenledi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Okmeydanı başta olmak üzere İstanbul’un çeşitli ilçelerinde helikopter destekli operasyon düzenledi.

Vatan Caddesi’nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nden gece saat 02.00 sıralarında hareket eden ekipler konvoy halinde operasyon yapılacak adreslere doğru yola çıktı.

Okmeydanı’nda bulunan çeşitli adreslere Özel Harekat yardımıyla giren ekipler adreslere arama yaptı. Operasyon sırasında ekipler çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.

Ekiplerin uzun namlulu silahlarla sokak başlarında nöbet tuttuğu görüldü. Polis helikopteri de operasyona havadan destek verdi. Gözaltı hakkında bilgi verilmezken bölgedeki aramalar devam ediyor.

 
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