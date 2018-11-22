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İstanbul'da trafik kazalarının yoğun olduğu bölgeler hep aynı

Trafik kazalarının en çok görüldüğü bölgeleri inceleyen uzmanlar, sürücüleri uyardı. Kazaların yüzde 72'si hep aynı güzergahta meydana geliyor.

İstanbul'da trafik kazalarının yoğun olduğu bölgeler hep aynı

Trafik kazalarının en çok görüldüğü bölgeleri inceleyen uzmanlar, sürücüleri uyardı. Kazaların yüzde 72'si hep aynı güzergahta meydana geliyor.

22 Kasım 2018 Perşembe 11:12
İstanbul'da trafik kazalarının yoğun olduğu bölgeler hep aynı

İstanbul'da trafik kazalarının yoğun olduğu bölgeler hep aynı

Trafik kazalarının en çok görüldüğü bölgeleri inceleyen uzmanlar, sürücüleri uyardı. Kazaların yüzde 72'si hep aynı güzergahta meydana geliyor.

İstanbul'da ölümlü, yaralanmalı, hasarlı kazaların yüzde 70'i aynı güzergahlarda gerçekleştiği ortaya çıktı. İstanbul emniyeti, "kara nokta" olarak adlandırılan kaza oranının yüksek olduğu 22 güzergah belirledi..


Türkiye genelinde ölümlü kazalar sıralamasında ilk sırada yer alan İstanbul'da trafikte can ve mal kaybına neden olan olayların yüzde 70'inin aynı güzergahta olduğu saptandı. Yetkililer "kara nokta" denilen 22 güzergah belirledi.

Ferit Zengin imzasıyla bugün Milliyet gazetesinde yer alan habere göre, Emniyet Genel Müdürlüğü verilerine göre, Türkiye genelinde günlük ortalama 1124 kaza oluyor, her gün 9 kişi hayatını kaybediyor.

İstanbul'da 2017 yılında 15 bin 492 kazada 211 kişi hayatını kaybetti, 22 bin 34 kişi de yaralandı. İstanbul'da ölümlü, yaralanmalı, hasarlı kazaların yüzde 70'i aynı güzergahlarda gerçekleştiği ortaya çıktı.

İstanbul emniyeti, "kara nokta" olarak adlandırılan kaza oranının yüksek olduğu 22 güzergah belirledi.
 

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