İstanbul'da yangın fciası 1 ölü

İstanbul'da Arnavutköy'de gece yarısı çıkan yangın korkuttu.Arnavutköy Ömerli Mahallesi, Tuna Sokak üzerinde meydana gelen yangında 1 kişi hayatını kaybetti,1 kişi yaralandı.Ömerli Mahallesinde bulunan büyükbaş hayvan yetiştiriciliği yapılan bir işletmede çalışan Türkmenistan uyruklu Murat Baba ve Devlet Cumayel isimli işçilerin kaldığı barakada henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Kısa süre içerisinde alevler bütün barakayı sararken işçiler içeride mahsur kaldı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek içeride mahsur kalan Devlet Cumayeli kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Mahsur kalan diğer işçiyi kurtarmak için içeri giren itfaiye ekipleri acı tabloyla karşı karşıya kaldı. Murat Baba isimli işçinin olay yerinde yanarak hayatını kaybettiğini tespit eden itfaiye ekipleri olay yerini polis ekiplerine teslim etti.Polis ekipleri yangının meydana geldiği noktayı güvenlik şeridiyle çevirerek içeride incelemelerde bulundu. İncelemeler sırasında baraka dışında irili ufaklı tüpgazların bulunduğu görüldü. Yangın sırasında patlamaların meydana geldiği öğrenildi.Yaralı olarak kurtarılan Devlet Cumayet isimli işci Esenyurt Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastanede tedavi altına alınan işçinin durumunun ciddi olduğu öğrenildi. Yapılan incelemelerin ardından Murat Baba isimli işçinin cansız bedeni Yenibosna'da bulunan Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.Yangının çıkış sebebinin öğrenilmesi için ekiplerin araştırması sürüyor.