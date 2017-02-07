GÜVENLİK:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

07 Şubat 2017 Salı 21:32

İstanbul Emniyet Müdürü'nden flaş açıklama

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde görevli müdür yardımcısı Ö.C.’nin ismi Uyuşturucu İle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen bir soruşturma kapsamında geçti.

İstanbul Emniyet Müdürü'nden flaş açıklama
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

İstanbul Emniyet Müdürü'nden flaş açıklama
İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde görevli müdür yardımcısı Ö.C.’nin ismi Uyuşturucu İle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen bir soruşturma kapsamında geçti. Bir uyuşturucu kuryesinin evinin kirasını ödediği iddiasıyla savcılıkta ifade veren Ö.C. tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Ö.C., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İstanbul Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan, gözaltına alınan ve adli kontrolle serbest kalan İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ö.C. ile ilgili basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Çalışkan, “Suç işleyen kardeşim dahi olsa gereği yapılır. Soruşturma devam ediyor, adli süreci bekliyoruz” diyerek Ö.C.’nin tedbiren açığa alındığını söyledi.

 
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Anahtar Kelimeler
Dr.Mustafa Çalışkanİstanbul Emniyet Müdürü
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ayvacık'ta okullar tatil Ayvacık'ta okullar tatil
Polise saldıran magandayı vatandaş linç etmek istedi Polise saldıran magandayı vatandaş linç etmek...
PKK'nın katliam planı hafıza kartlarından çıktı PKK'nın katliam planı hafıza kartlarından...
Çanakkale bu sabah da depremle sallandı 5.2 Çanakkale bu sabah da depremle sallandı 5.2
Konya'da zincirleme kaza: Sis ve buzlanma 40 araç birbirine girdi Konya'da zincirleme kaza: Sis ve buzlanma 40...
Sivas'ta kaza; Otobüs devlirlid, 40 yaralı 1 ölü var Sivas'ta kaza; Otobüs devlirlid, 40 yaralı...
Yukarı Çık

Ayvacık'ta okullar tatil
Çanakkale Ayvacık'ta okullar tatil edildi.

Haberi Oku