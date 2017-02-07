İstanbul Emniyet Müdürü'nden flaş açıklama

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde görevli müdür yardımcısı Ö.C.’nin ismi Uyuşturucu İle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen bir soruşturma kapsamında geçti. Bir uyuşturucu kuryesinin evinin kirasını ödediği iddiasıyla savcılıkta ifade veren Ö.C. tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Ö.C., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.İstanbul Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan, gözaltına alınan ve adli kontrolle serbest kalan İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ö.C. ile ilgili basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Çalışkan,diyerek Ö.C.’nin tedbiren açığa alındığını söyledi.