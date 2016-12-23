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23 Aralık 2016 Cuma 21:14

İstanbul polisinden DHKP-C operasyonu, 7 gözaltı var

İstanbul'da terör örgütü DHKP-C'ye yönelik düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul polisinden DHKP-C operasyonu, 7 gözaltı var
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İstanbul polisinden DHKP-C operasyonu, 7 gözaltı var


Edinilen bilgilere göre, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri terör örgütü DHKP-C‘nin eylem hazırlığında olduğu bilgisi üzerine çalışma başlatmıştı. Çalışma kapsamında, örgüt üyelerinin Okmeydanı Piyalepaşa Caddesi'nde bulunan Gençlik Federasyonu Derneğinde olduğunun belirlenmesi üzerine teknik ve fiziki takip başlatıldı. Yapılan takiplerin ardından geçtiğimiz Çarşamba Günü Gençlik Federasyonu Derneğine operasyon düzenledi.

Polis ekipleri dernek binasında çelik plakalarla duvara sabitlenip güçlendirilmiş çelik kapıların açılmaması üzerine bir duvarı kırarak içeriye girerken, bazı ekipler ise itfaiye ekiplerinin yardımıyla pencerelerden içeriye girerek arama yaptı. .
El yapımı bombalar ele geçirildi

Operasyon kapsamında saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen C.K. ile birlikte M.D., H.K., P.B., M.T, G.S. ve 18 yaşından küçük R.K. gözaltına alınırken, yapılan aramalarda 2 el yapımı bomba, 13 molotofkokteyli ile çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi. Operasyon anı ise polis kamerasına yansıdı.

Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere Vatan Caddesi'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürülürken, R.K ise Çocuk Şube Müdürlüğüne gönderildi.
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