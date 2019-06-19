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İstanbul'un göbeğinde magandalar silah sıktı

Beyoğlu'ndan Taksim'e  doğru çıkan yolda konvoy oluşturan ve içlerinde genç kızlarında bulunduğu araçlardan uzun süre havaya ateş açıldı.

İstanbul'un göbeğinde magandalar silah sıktı

Beyoğlu'ndan Taksim'e  doğru çıkan yolda konvoy oluşturan ve içlerinde genç kızlarında bulunduğu araçlardan uzun süre havaya ateş açıldı.

19 Haziran 2019 Çarşamba 03:22
İstanbul'un göbeğinde magandalar silah sıktı

İstanbul'un göbeğinde magandalar silah sıktı

Havaya ateş açarak Beyoğlu yollarında terör havası estiren magandalara ne polis müdahale etti, ne de trafik ekipleri durdurdu. 


Gece yarısı ellerinde silahlar, altlarında araçlarla konvoy halinde havaya sıkarak ilerleyenler magandalar ara sokaklara girerek izlerini kaybettirdi. İstanbul'un göbeğinde adeta silahlar konuştu. Silah seslerini duyanlar çatışma çıktığını zannederken o anlar kameralara saniye saniye yansıdı. Saat 00:00 sıralarında kameralara yansıyan görüntülerde, Kasımpaşa'da toplanan gençler çok sayıda araçla konvoy oluşturdu. Otomobillerin camlarından sarkarak trafikte terör estirdiler. Konvoy Taksim'e yaklaştığında ise silahlar konuşmaya başladı.

KENDİ ATEŞ ETTİ YETMEDİ.... 

Konvoyun en önünde bulunan otomobilin güneşliğinden sarkan bir kadınla bir erkek dikkat çekti. Konvoy Taksim'e yaklaşınca önce adam silahı alarak havaya ateş etmeye başladı. Ardından ise yanında bulunan kadına silahı vererek havaya ateş ettirdi. Konvoydaki bir çok otomobilden de silah sesleri yükseldi.

TAKSİM'DE ARA SOKAKLARDA KAYBOLDULAR

Trafikte terör estiren ve İstanbul'un göbeğinde havaya ateş eden magandalar, Odakule tarafından Beyoğlu'nun ara sokaklarına girerek gözden kayboldular.

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TaksimİstanbulMagandalar
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