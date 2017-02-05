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05 Şubat 2017 Pazar 09:10

İstanbul ve Kocaeli'nde operasyon

İstanbul ve Kocaeli'nde terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonlarda çok sayıda kişi gözaltına alındı.İstanbul ve Kocaeli'de, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul ve Kocaeli'nde operasyon
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İstanbul ve Kocaeli'nde operasyon

İstanbul ve Kocaeli'nde terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonlarda çok sayıda kişi gözaltına alındı.İstanbul ve Kocaeli'de, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, DEAŞ terör örgütü yanlısı olarak faaliyet gösteren ve haklarında eylem hazırlığında oldukları şeklinde bilgiler bulunan, aralarında İstanbul'da sorumlu düzeyde kişilerin de yer aldığı şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Sabah'ın haberine göre Esenler, Şişli, Bağcılar, Bahçelievler, Maltepe, Sultanbeyli, Sancaktepe, Güngören, Beyoğlu, Pendik ve Ümraniye ilçelerindeki 20 adreste ve Kocaeli'nde bir adrese operasyon düzenleyen ekipler, F.Z, Y.S, M.K, İ.K, Y.K, İ.A, M.Ç, Ö.Y, S.U, Y.A, F.T, A.U, V.K, H.E, R.C.K, A.T, B.S. ile yabancı uyruklu A.W olmak üzere 18 şüpheliyi gözaltına aldı.
Şüphelilerin ikamet ve araçlarında yapılan aramada çok sayıda dijital malzemeyle örgütsel doküman ele geçirildi.
Yine Ankara ve İzmir'de de operasyonlar düzenlendi.Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon kapsamında 60 kişi gözaltına alındı.İzmir'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda eylem hazırlığında oldukları ileri sürülen 8 zanlı yakalandı.
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