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10 Ocak 2017 Salı 09:19

İstanbul yolları paten pistine döndü

İstanbullular'ın kar çilesi devam ediyor. İşe gitmek isteyen vatandaşlar ara sokaklarda yürümekte güçlük çekti.

İstanbul yolları paten pistine döndü
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İstanbul yolları paten pistine döndü

Bir haftadır devam eden olumsuz hava koşullarının ardından Perşembe günü başlayan kar yağışı sokakları buz pistine çevirdi.



Geçtiğimiz Cuma gününden beri etkili olan kar yağışının ardından İstanbullular bugün de işe giderken zor anlar yaşadı. Ana arterlerin açık olduğu İstanbul'da özellikle sokaklarından çıkarak işe gitmek isteyen İstanbullular zor anlar yaşadı. Bazı vatandaşlar donan araçlarını çalıştırmak için uğraş verirken bazıları da park halinde karın içerisine saplanan araçlarını çıkarmak için mücadele etti.
Sokakta güçlükle yürüyen vatandaşlar otobüs duraklarında da yoğunluk oluşturdu. Toplu taşıma araçlarındaki yoğunluk da vatandaşları zor durumda bıraktı. Birçok vatandaş dolu olan otobüslere binemedi.
İstanbul'un birçok yerinde vatandaşlar özellikle sokakları kullanırken büyük zorluk yaşıyor.

 
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