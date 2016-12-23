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23 Aralık 2016 Cuma 07:56

İstanbul’da DEAŞ operasyonu

  İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü DEAŞ’a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında,41 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul'da DEAŞ operasyonu
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İstanbul’da DEAŞ operasyonu
   İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü DEAŞ’a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında,41 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
   Sabah’ın haberine göre İstanbul Cumhuriyet Başsavciliği Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Mehmet Şenay Baygın tarafından terör örgütü DEAŞ mensuplarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında ,yapılan çalışmalarda alınan ifadeler doğrultusunda 41 şüpheli hakkında  “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan gözaltı kararı verildi.
    Ayrıca savcılığın talebi üzerine nöbetçi hakimlikçe,şüpheliler hakkında arama ve el koyma kararı da alındı.
    Savcılığın talebi üzerine harekete geçen emniyet güçleri şüphelilerden 31’ini gözaltına alarak İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürdü.Diğer 10 şüpheli ise adreslerinde bulunamadı. 
   
 
 
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