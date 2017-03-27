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28 Mart 2017 Salı 23:10

İstanbul’da dev operasyon

Bu akşam saatlerinde İstanbul polisi tarafından Anadolu yakasında dev bir operasyon başlatıldı.

İstanbul'da dev operasyon
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İstanbul’da dev operasyon

   Bu akşam saatlerinde İstanbul polisi tarafından Anadolu yakasında dev bir operasyon başlatıldı.  Maltepe, Sancaktepe ve Ataşehir ilçelerinde özel harekat polislerinin de destek verdiği uygulamada çok sayıda kişinin kimlik kontrolü yapıldı.
   Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Güvenlik Şube ve Özel Harekat Polislerinin desteği ile Gülsuyu ve Gülensu mahallesinde asayiş uygulaması yaptı. Uygulama üçü sabit nokta, ikisi de mekanlara yönelik olmak üzere 5 farklı noktada gerçekleştirildi. Çalışmalara havadan polis helikopteri de destek verdi. Uygulamalar sırasında çok sayıda dernek ve kahveye girilirken bu mekanlarda bulunanların üstü üstü tek tek arandı ve kimlik kontrolünden geçirildi. Sabit noktalarda yapılan çalışmalarda ise trafikte seyreden araçlar durdurularak didik didik arandı. Aranması olan şahıslar gözaltına alınırken trafik kurallarına uymayan araçlara ise cezai işlem uygulandı. Öte yandan polis ekipleri bir kişinin üzerinde kuru sıkı silah buldu.
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İstanbul Operasyon
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