  İstanbul’da kar kalınlığı 110 cm oldu

Yoğun kar yağışının devam ettiği İstanbul'da kar kalınlıkları kayak merkezlerindeki kar kalınlıklarını aratmıyor.Dün geceden beri devam eden kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken ölçülen kar kalınlıkları da giderek artmaya devam ediyor.Sabah saatlerinde 40 cm olan kar kalınlıkları bazı yerlerde 110 cm'i buldu.Çatalça'da akşam saatlerinde ölçülen kar kalınlığı 110 cm olarak tespit edildi.Meteroloji yetkilileri kar yağışının Perşembe gününe kadar devam edeceğini açıkladılar.Yetkililer mecbur kalmadıkça özel araçla trafiğe çıkılmaması konusunda sürücüleri uyarıyor.Özellikle ara sokaklarda yoğun kar nedeniyle araçlar trafiğe çıkamıyorlar.Kar yağışının hafta sonu tatiline denk gelmesi çocuklara yaradı.Doyasıya dışarda kar keyfini onlar sürüyor.İstanbul Valiliği'nın pazartesi okulları tatil edip etmeyeceği ise veliler tarafından merakla bekleniyor.
İBB’den yapılan açıklamaya göre İstanbul’da bazı semtlerde kar kalınlığı 110 cm oldu.Saat 17.00 itibariyle İBB tarafından yapılan açıklamada semtlere göre kar kalınlıkları şöyle;
Çatalça,Subaşı 110 cm,
Arnavutköy 65 cm,
Büyükçekmece,Sultangazi 55-60 cm,
Başakşehir,Esenyurt,Beylikdüzü,Gaziosmanpaşa 45-50 cm,
Ağva,Teke,Beykoz,Sarıyer,Zekeriyaköy 40 cm,
Alemdağ,Ömerli,Alibeyköy,Kağıthane,Maslak 30-35 cm
,Uğur Mumcu,Bahçelievler,Küçükçekmece 25 cm,
Çekmeköy,Ümraniye,Sancaktepe 20 cm,
Ataşehir,Maltepe,Kadıköy,Üsküdar,Şile,Beşiktaş,Bakırköy 15-18 cm,
Pendik,Kartal,Tuzla 10 cm