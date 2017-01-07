GÜVENLİK:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

07 Ocak 2017 Cumartesi 08:58

 İstanbul’da kar kalınlığı 110 cm oldu

  İBB bu sabah 07.00 itibariyel İstanbul'da bazı semtlerde ve ilçelerde ölçülen kar kalınlıklarını açıkladı.

 İstanbul'da kar kalınlığı 110 cm oldu
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
  İstanbul’da kar kalınlığı 110 cm oldu

   Yoğun kar yağışının devam ettiği İstanbul'da kar kalınlıkları kayak merkezlerindeki kar kalınlıklarını aratmıyor.Dün geceden beri devam eden kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken ölçülen kar kalınlıkları da giderek artmaya devam ediyor.Sabah saatlerinde 40 cm olan kar kalınlıkları bazı yerlerde 110 cm'i buldu.Çatalça'da akşam saatlerinde ölçülen kar kalınlığı 110 cm olarak tespit edildi.Meteroloji yetkilileri kar yağışının Perşembe gününe kadar devam edeceğini açıkladılar.Yetkililer mecbur kalmadıkça özel araçla trafiğe çıkılmaması konusunda sürücüleri uyarıyor.Özellikle ara sokaklarda yoğun kar nedeniyle araçlar trafiğe çıkamıyorlar.Kar yağışının hafta sonu tatiline denk gelmesi çocuklara yaradı.Doyasıya dışarda kar keyfini onlar sürüyor.İstanbul Valiliği'nın pazartesi okulları tatil edip etmeyeceği ise veliler tarafından merakla bekleniyor.
   İBB’den yapılan açıklamaya göre İstanbul’da bazı semtlerde kar kalınlığı 110 cm oldu.Saat 17.00 itibariyle İBB tarafından yapılan açıklamada semtlere göre kar kalınlıkları şöyle;
Çatalça,Subaşı 110 cm,
Arnavutköy 65 cm,
Büyükçekmece,Sultangazi 55-60 cm,
Başakşehir,Esenyurt,Beylikdüzü,Gaziosmanpaşa 45-50 cm,
Ağva,Teke,Beykoz,Sarıyer,Zekeriyaköy 40 cm,
Alemdağ,Ömerli,Alibeyköy,Kağıthane,Maslak 30-35 cm
,Uğur Mumcu,Bahçelievler,Küçükçekmece 25 cm,
Çekmeköy,Ümraniye,Sancaktepe 20 cm,
Ataşehir,Maltepe,Kadıköy,Üsküdar,Şile,Beşiktaş,Bakırköy 15-18 cm,
Pendik,Kartal,Tuzla 10 cm
    
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Anahtar Kelimeler
Kar Kalınlığıİstanbul
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye sınırında bombalı saldırı Türkiye sınırında bombalı saldırı
Şanlıurfa'da 2 canlı bomba yakalandı. Şanlıurfa'da 2 canlı bomba yakalandı.
Vapur seferleri iptal edildi Vapur seferleri iptal edildi
TEM Otoyolu trafiğe kapandı TEM Otoyolu trafiğe kapandı
Atatürk havalimanı kapandı Atatürk havalimanı kapandı
Şehit polis memuru, silahsız askeri hayatını kurtarmış Şehit polis memuru, silahsız askeri hayatını kurtarmış
Yukarı Çık

Türkiye sınırında bombalı saldırı
Suriye’nin muhaliflerin elindeki Azez kasabasında bombalı saldırı meydana geldi

Haberi Oku