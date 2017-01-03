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03 Ocak 2017 Salı 13:17

İstanbul’da kreş skandalı

   İstanbul’da bir kreşte öğretmenlik yapan Yasemin A.’nın çocukları cinsel istismar ve darp ettiği öne sürüldü.

İstanbul'da kreş skandalı
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İstanbul’da kreş skandalı

   İstanbul’da bir kreşte öğretmenlik yapan Yasemin A.’nın çocukları cinsel istismar ve darp ettiği öne sürüldü. İstanbul Fulya'da bulunan P.G. Bakımevi'nde çocukların, sınıf öğretmeni Yasemin A.'nın cinsel istismarına, darp ve tehdidine maruz kaldıkları öne sürüldü.  
   Anne Özden K., öğretmenin çocuğu kolundan tutarak fırlattığı ana tanık oldu. Durumu okul müdürü Yıldız B.'ye anlattı. Müdür anneyi sakinleştirdi. Bakımevinde Şirinler sınıfında stajyerlik yapan Esma K. da Yasemin A.'nın çocukların özel bölgelerine dokunduğuna, yanlarında soyunup göğüsleriyle oynamalarına izin vermesini gizli çekimle kaydedip Özden K.'ye gönderdi.   Özlem K. görüntülerle savcılığa başvurdu.
   İstanbul Ailenin Korunması Bürosu'nca başlatılan soruşturmada genç stajyer okul müdürü ve sınıfın diğer öğretmeni Ayça Ç.'nin durumu bildiği halde sessiz kaldığını beyan etti.Sabah'ın haberine göre; savcılık tarafından 3.5 yaşındaki 3 öğrencinin, öğretmen Yasemin A. tarafından kötü muamele, darp ve cinsel istismara maruz kaldığı öne sürülen bir iddianame düzenlendi. İddianamede öğretmenin çocuğa attığı terlik silah olarak kabul edildi ve istismara maruz kalan çocuklara işlenen suçlardan 38.5 yıldan 50 yıla kadar hapsi istendi.
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