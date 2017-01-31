İstanbul’da silahlı çatışma

İstanbul Gaziosmanpaşa’da uyuşturucu operasyonuna katılan polisler şüphe üzerine bir aracı durdurmak istediler.Şüpheli araç dur ihtarına uymayarak kaçmaya başlaması üzerine silahlı çatışma çıktı.

Kovalamacada dur ihtarına uymayan kaçan aracın lastiklerine kurşun isabet etmesi sonucu araç durdu.Çatışma araç durduktan sonra da devam etti.Polisin açtığı ateş sonucu şüphelilerden biri ölü olarak diğeri ise yaralı olarak ele geçirildi.Polisin olay yerindeki incelemesi devam ediyor.

