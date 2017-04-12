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12 Nisan 2017 Çarşamba 09:49

İstanbul’da terör operasyonu

   İstanbul'da terör örgütü PKK/KCK'ya karşı terör operasyonu düzenlendi

İstanbul'da terör operasyonu
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İstanbul’da terör operasyonu
   İstanbul'da terör örgütü PKK/KCK'ya karşı terör operasyonu düzenlendi.İstanbul'da terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik operasyonda 27 kişi gözaltına alındı.Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri,PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı.
   Bu kapsamda ekipler, kırsal alanda terör örgütünden eğitim alarak faaliyet yürüttükten sonra kent merkezlerinde PKK/KCK adına eylem yapmak üzere gönderildiği değerlendirilen kişiler ile örgütün gençlik yapılanmasında bulunanlara yönelik operasyon gerçekleştirdi.
    Sultanbeyli, Sancaktepe, Ümraniye, Avcılar, Arnavutköy, Bağcılar, Bahçelievler, Beyoğlu, Başakşehir, Beylikdüzü, Esenyurt, Gaziosmanpaşa, Kağıthane, Küçükçekmece ve Sultangazi ilçelerinde 35 kişinin yakalanması için operasyon başlatan polisler 27 şüpheliyi gözaltına aldı.
Operasyon kapsamında arama yapılan yerlerde çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildiği öğrenildi.
Sabah
 
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İstanbul Terör
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