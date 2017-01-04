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04 Ocak 2017 Çarşamba 17:41

İstanbul’da yine beton kamyonu dehşeti yaşandı

  İstanbul Esenyurt’ta  bir beton kamyonu 7 yaşındaşı Suriyeli bir çocuğun ölümüne neden oldu.

İstanbul'da yine beton kamyonu dehşeti yaşandı
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İstanbul’da yine beton kamyonu dehşeti yaşandı
  İstanbul Esenyurt’ta  bir beton kamyonu 7 yaşındaşı Suriyeli bir çocuğun ölümüne neden oldu.Arkadaşıyla kaldırımda yürüyen Mervan Buldu sokağa girmek için manevra yapan beton kamyonunun tekerlekleri altında kalarak feci şekilde can verdi.Kamera kayıtlarında çocuğun arkadaşıyla kaldırımda ilerlemesi görülüyor.
   Kaldırımda yürüyen çocuklardan biri geride olduğu için kamyonun altına girmekten kurtuluyor ama Mervan Buldu’un tekerleklerin altında kalıyor.Olayda hayatını kaybeden 7 yaşındaki Suriyeli Mervan Buldu’un cansız bedeni olay yeri incelemesinin tamamlanmasının ardından Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.Beton kamyonu sürücüsü gözaltına alındı.
 
 
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İstanbulEsenyurBeton Kamyonu
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