İstanbul’da öğrenci servisi kaza yaptı! Bir öğrenci hayatını kaybetti

İstanbul Arnavutköy'de ara yoldan çıkan bir araca çarpan öğrenci servisi takla attı. Okul servisinde bulunan bir kız öğrenci hayatını kaybederken, 10 öğrenci ve araçta bulunan iki kişi dahil toplam 12 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.Kaza, Arnavutköy Eski Edirne Asfaltı Caddesi Çilingir mevkiinde bugün akşam saatlerinde meydana geldi. Ara yoldan ana yola çıkan bir araca içinde 11 öğrencinin bulunduğu okul servisi çarptı. Okul servisi araca çarptıktan sonra yol kenarındaki vince çarpıp devrildi. Kazada İrem Ö. isimli kız öğrenci hayatını kaybetti. Yaralanan 10 öğrenci ve servisin çarptığı otomobilde bulunan iki kişi dahil toplam 12 kişi yaralanarak çevre hastanelere kaldırıldı. Olay yerinde jandarma ekipleri güvenlik önlemi alırken, kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Sözcü