İstanbullular dkkat İDO seferleri iptal

Olumsuz hava koşulları seferleri nedeniyle İDO bazı seferlerini iptal etti.Buna göre İDO’dan yapılan açıklamaya göre iptal edilen seferler şunlar,17:30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü18:30 Yalova-Tuzla-Kartal-Bostancı Deniz Otobüsü18:30 Bandirma - Yenikapi Hızlı Feribot18:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü18:45 Bostanci - Yenikapi - Bandirma Deniz Otobüsü19:30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü21:00 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü21:15 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü22 Aralık Perşembe günü ise 07:00 Yenikapi - Bandirma Hızlı FeribotİDO'nun tüm iç hat deniz otobüsü ve Harem - Sirkeci ile Eskihisar -Topçular araba vapuru seferleri sorunsuz bir şekilde yapılmaya devam etmektedir.