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21 Aralık 2016 Çarşamba 14:21

İstanbullular dkkat İDO seferleri iptal

Olumsuz hava koşulları seferleri nedeniyle İDO bazı seferlerini iptal etti.

İstanbullular dkkat İDO seferleri iptal
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İstanbullular dkkat İDO seferleri iptal
   Olumsuz hava koşulları seferleri nedeniyle İDO bazı seferlerini iptal etti.Buna göre İDO’dan yapılan açıklamaya göre iptal edilen seferler şunlar,
17:30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü
18:30 Yalova-Tuzla-Kartal-Bostancı Deniz Otobüsü
18:30 Bandirma - Yenikapi Hızlı Feribot
18:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü
18:45 Bostanci - Yenikapi - Bandirma Deniz Otobüsü
19:30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü
21:00 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü
21:15 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü
22 Aralık Perşembe günü ise 07:00 Yenikapi - Bandirma Hızlı Feribot  

İDO'nun tüm iç hat deniz otobüsü ve Harem - Sirkeci ile Eskihisar -Topçular araba vapuru seferleri sorunsuz bir şekilde yapılmaya devam etmektedir.
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