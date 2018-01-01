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İstiklal Caddesi'nde maganda dehşeti; Eşinin yanında taciz edildi

İstanbul'da yeni yıla dakikalar kala İstiklal Caddesi'nde kocasının yanında magandanın tacizine uğrayan Arap turist kadının çığlına polisler yetişti. Tacizci maganda vatandaşların tepkisiyle kısa sürede yakalandı.

İstiklal Caddesi'nde maganda dehşeti; Eşinin yanında taciz edildi

İstanbul'da yeni yıla dakikalar kala İstiklal Caddesi'nde kocasının yanında magandanın tacizine uğrayan Arap turist kadının çığlına polisler yetişti. Tacizci maganda vatandaşların tepkisiyle kısa sürede yakalandı.

01 Ocak 2018 Pazartesi 00:14
İstiklal Caddesi'nde maganda dehşeti; Eşinin yanında taciz edildi

İstiklal Caddesi'nde maganda dehşeti; Eşinin yanında taciz edildi

İstanbul yeni yıla girerken, her yılbaşı gecesinde yaşanan taciz olayına bir yenisi daha eklendi. Alkollü olduğu öne sürülen bir maganda, genç kadına kocasının yanında elle tacizde bulundu


İstiklal Caddesi'nde eşiyle gezen Arap kadını eşinin yanında taciz ettiği iddia edilen şahıs, güven timleri tarafından yakalandı. Korku dolu anlar yaşayan kadını eşi sarılarak sakinleştirmeye çalıştı


Taksim İstiklal Caddesi'nde bu yıl da tacizciler boş durmadı. Caddede eşiyle yürüyen Arap kadını iddiaya göre sözlü ve fiziki taciz eden şahsı kadının eşi tepki gösterdi.

Karı-koca tacizciyle kavga etmeye başlayınca olaya güven timleri müdahale etti. Güven timleri şahsı gözaltına alırken , kadın tacizciye bağırarak tepki gösterdi.

Korku dolu anlar yaşayan kadını eşi sarılarak sakinleştirmeye çalıştı.

Öte yandan güven timleri tarafından gözaltına alınan şahıs polis merkezine götürüldü.Tüm bu yaşananlar ise kameralarca kaydedildi.

Anahtar Kelimeler:
MagandaTaciz
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