İstiklal Caddesi'nde maganda dehşeti; Eşinin yanında taciz edildi

İstanbul yeni yıla girerken, her yılbaşı gecesinde yaşanan taciz olayına bir yenisi daha eklendi. Alkollü olduğu öne sürülen bir maganda, genç kadına kocasının yanında elle tacizde bulundu



İstiklal Caddesi'nde eşiyle gezen Arap kadını eşinin yanında taciz ettiği iddia edilen şahıs, güven timleri tarafından yakalandı. Korku dolu anlar yaşayan kadını eşi sarılarak sakinleştirmeye çalıştı

Taksim İstiklal Caddesi'nde bu yıl da tacizciler boş durmadı. Caddede eşiyle yürüyen Arap kadını iddiaya göre sözlü ve fiziki taciz eden şahsı kadının eşi tepki gösterdi.

Karı-koca tacizciyle kavga etmeye başlayınca olaya güven timleri müdahale etti. Güven timleri şahsı gözaltına alırken , kadın tacizciye bağırarak tepki gösterdi.

Korku dolu anlar yaşayan kadını eşi sarılarak sakinleştirmeye çalıştı.

Öte yandan güven timleri tarafından gözaltına alınan şahıs polis merkezine götürüldü.Tüm bu yaşananlar ise kameralarca kaydedildi.