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10 Ocak 2017 Salı 11:37

İstiklal Marşı töreninde zorbalık: Liseli öğrenciler, öğretmene saldırdı

Antalya OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde bir öğretmen ve okulun müdür yardımcısı, geçen cuma günü İstiklal Marşı töreni sırasında bir grup öğrencinin saldırısına uğradı.

İstiklal Marşı töreninde zorbalık: Liseli öğrenciler, öğretmene saldırdı
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İstiklal Marşı töreninde zorbalık: Liseli öğrenciler, öğretmene saldırdı

İstiklal Marşı okunurken başından şapkayı çıkarmayan, ve İstiklal Marşı'na saygısızlık ettiği ileri sürülen öğrenciler, kendisini uyaran öğretmenler esaldırdı. Antalya Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde bir öğretmen ve okulun müdür yardımcısı, geçen cuma günü İstiklal Marşı töreni sırasında bir grup öğrencinin saldırısına uğradı. Öğretmene tekme ve yumrukla saldıran öğrenciler, olaya müdahale eden müdür yardımcısını da yumruklayıp gözünü morarttı.

Döşemealtı İlçesi'nde bulunan OSB içindeki OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde, 6 Ocak Cuma günü tüm öğrenci ve öğretmenler İstiklal Marşı töreni için okul bahçesinde toplandı. Başında şapka olan A.E. adlı 9'uncu sınıf öğrencisinin, İstiklal Marşı söylendiği sırada sürekli yanındaki arkadaşlarıyla sohbet ettiğini gören nöbetçi öğretmen Elhan Hadak, tören sonrası öğrencinin başına vurup şapkayı çıkarttı.

Bunun üzerine A.E. ve yanındaki H.D.Ç. ve S.S.C. adlı öğrenciler ile adları belirlenemeyen 2 öğrenci daha öğretmene yumruk atmaya başladı. Yaklaşık 4-5 öğrencinin saldırısına uğrayan öğretmeni, diğer öğretmen ve öğrenciler araya girerek kurtardı.

Diğer öğretmen ve öğrencilerin sakinleştirmeye çalıştığı A.E., H.D.Ç. ve S.S.C.'yi odasına götürmek isteyen okulun Müdür Yardımcısı Muhammet Aksoy, okulun giriş kapısında öğrencilerle tartıştı. Tartışma sırasında öğrenciler müdür yardımcısını da yumrukladı. Törende çıkan kavga okulun güvenlik kamerası tarafından da kaydedildi.

ÖĞRENCİLER UZAKLAŞTIRILDI

Müdür Yardımcısı Muhammet Aksoy'un iki gözünün de morardığı olay sonrası hem öğretmen Elhan Hadak, hem de müdür yardımcısı, öğrenciler hakkında jandarma karakoluna şikayetçi oldu. Aksoy ve Hadak, A.E. adlı öğrencinin kavga sırasında bıçak çektiğini de öne sürdü.

Elhan Hadak ifadesinde, İstiklal Marşı başladığında öğrencilerin birinin başında şapka olduğu ve hazırola geçmediğini, çevresindeki arkadaşlarıyla sohbet ettiğini, 'acaba düzelir mi' diye baktıktan sonra düzeltmemesi üzerine arkasından yaklaşıp kulağına 'ne yapıyorsun sen' diye uyarıp şapkasını çıkardığını söyledi. Bu sırada diğer öğrencilerle birlikte A.E'nin kendisine saldırdığını belirten Elhan Hadak, öğrencilerin tekme tokat dövdüğünü aktardı. Müdür yardımcısı Aksoy da kavgaya karışan öğrencinin kendisine kafa ve yumruk attığını belirtti.

Kavgaya karıştığı tespit edilen öğrenciler A.E., H.D.Ç. ve S.S.C., haklarında disiplin soruşturması başlatılarak tedbiren okuldan uzaklaştırıldı.

 
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