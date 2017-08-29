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İtfaiye ekiplerine 'Geç geldiniz' saldırısı

Diyarbakır'da çıkan yangını söndürmek için giden itfaiye erleri, yangına geç müdahale ettikleri gerekçesiyle ev sahiplerinin saldırısına uğradı. Saldırıda 4'ü itfaiye eri 5 kişi yaralandı.

İtfaiye ekiplerine 'Geç geldiniz' saldırısı

Diyarbakır'da çıkan yangını söndürmek için giden itfaiye erleri, yangına geç müdahale ettikleri gerekçesiyle ev sahiplerinin saldırısına uğradı. Saldırıda 4'ü itfaiye eri 5 kişi yaralandı.

29 Ağustos 2017 Salı 23:23
İtfaiye ekiplerine 'Geç geldiniz' saldırısı

İtfaiye ekiplerine 'Geç geldiniz' saldırısı

Diyarbakır'da itfaiye erlerine düzenlenen saldırıda 5 kişi yaralandı. Yaralı itfaiye erleri hastaneye kaldırılırken, polis olayın büyümesini güçlükle önledi.

Diyarbakır'da çıkan yangını söndürmek için giden itfaiye erleri, yangına geç müdahale ettikleri gerekçesiyle ev sahiplerinin saldırısına uğradı. Saldırıda 4'ü itfaiye eri 5 kişi yaralandı.
saat 21.00 sıralarında Direkhane Caddesi Seyitoğlu apartmanının dördüncü katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden ev sahipleri itfaiye ve ambulansa haber verdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ettikten sonra ev sahipleri yangına geç müdahale edildiği gerekçesiyle itfaiye erlerine saldırdı. Saldırıda 4'ü itfaiye eri 5 kişi yaralandı. Yaralı itfaiye erlerinden 1'i kendi imkanlarıyla hastaneye giderken, diğer yaralılar bölgeye çağrılan ambulanslarla hastanede tedavi altına alındı. Saldırının ardından bölgeye intikal eden polis ekipleri, olaya müdahale etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

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