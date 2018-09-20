İtimat İsmailov'un katili yakalandı



Azeri işadamı İtimat İsmailov, Bakırköy Florya’da bulunan kendi ofisinde başından ve kalbinden vurularak öldürüldü. SSCB döneminde Azerbaycan Cumhuriyet Başsavcılığı ve bir dönemde Adalet Bakanlığı yapan İlyas İsmailov’un oğlu olan işadamı İtimat İsmailov Florya’daki ofisinde akşam saatlerinde silahlı saldırıya uğradı.



KATİL AZERİ ESKİ POLİS ŞEFİ

Gözel Damirov’un Azerbaycan’da bir dönem İl Emniyet Müdürlüğü görevinde bulunduğu ve daha sonra karıştığı bir olaydan sonra Türkiye’ye kaçtığı öğrenildi.

Gözel Damirov’un işadamı İtimat İsmailov’u aralarındaki bir alacak verecek nedeniyle vurduğu iddiaları araştırılıyor. İş adamının, gazeteci Sevil Nureyeva'nın eşi olduğu öğrenildi.



BEŞİKTAŞ'TA ÖNCE ARACI SONRA KENDİ BULUNDU

Azerbaycanlı eski üst düzey polis müdürü ve emekli albay Gözel Damirov’un yakalanması için çalışma başlatan polis ekipleri, bu kişinin aracını Beşiktaş Etiler Mahallesi'nde terk edilmiş buldu. Araç çevresinde yapılan çalışmada şüpheli Gözel Damirov yakalandı.

İş adamı İsmailov ile arasında borç meselesi bulunduğu iddia edilen katil zanlısı gözaltına alınarak ifade işlemleri için Gayrettepe'deki Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.