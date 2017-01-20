GÜVENLİK:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

20 Ocak 2017 Cuma 08:15

İTÜ’de FETÖ operasyonu

Fettullah terör ötgütünün üniversiteki yapılanmasına ilişkin emniyet güçleri bu sabah yeni bir operasyon başlattı.

İTÜ'de FETÖ operasyonu
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş


İTÜ’de FETÖ operasyonu
   Fettullah terör ötgütünün üniversiteki yapılanmasına ilişkin emniyet güçleri bu sabah yeni bir operasyon başlattı.
  Başsavcıvekili İsmail Uçar tarafından koordine edilen İstanbul Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu’nun savcılarından Mehmet Şenay Baygın tarafından yürütülen soruşturma kapsamında harekete geçen polis,sabah saatlerinde 37 şüphelinin adreslerinde gözaltı ve arama uyguladı.
   Sabah’ın haberine göre şüpheliler hakkında örgütle ilintili olfuklarına dair çeşitli veriler bulunduğu iddia edildi.Fettullahçı örgütün İstanbul’daki üniversitelerde yapılanmasına ilişkin soruşturma dosyalarına bakan Cumhuriyet Savcısı Mehmet Şenay Baygın daha önce de İstanbul Üniversitesi,Marmara Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi’nde operasyonlar gerçekleştirmişti.
 
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Anahtar Kelimeler
FETÖİTÜ
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dolandırıcılar bu kez Reina ile 185 bin lira vurdu Dolandırıcılar bu kez Reina ile 185 bin lira vurdu
Diyarbakır'da şehit polisin silahını çalan kansız yakalandı Diyarbakır'da şehit polisin silahını çalan...
Dayakçı koca internette 'İz bırakmadan kadın dövmeyi' araştırmış Dayakçı koca internette 'İz bırakmadan kadın...
Maltepe'de benzin istasyonunda rehine olayı Maltepe'de benzin istasyonunda rehine olayı
Böyle sapkınlık görülmedi; Katliamcı teröriste 3 kadın hediye etmişler Böyle sapkınlık görülmedi; Katliamcı teröriste...
Konya Ereğli'de kaza, 1 ölü 15 yaralı var Konya Ereğli'de kaza, 1 ölü 15 yaralı var
Yukarı Çık

Dolandırıcılar bu kez Reina ile 185 bin lira...
Kurbanlarını "Teröristlerle bağlantınız tesbit edildi" yalanıyla tuzağa düşüren dolandırıcılar...

Haberi Oku