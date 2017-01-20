İTÜ’de FETÖ operasyonu

Fettullah terör ötgütünün üniversiteki yapılanmasına ilişkin emniyet güçleri bu sabah yeni bir operasyon başlattı.Başsavcıvekili İsmail Uçar tarafından koordine edilen İstanbul Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu’nun savcılarından Mehmet Şenay Baygın tarafından yürütülen soruşturma kapsamında harekete geçen polis,sabah saatlerinde 37 şüphelinin adreslerinde gözaltı ve arama uyguladı.Sabah’ın haberine göre şüpheliler hakkında örgütle ilintili olfuklarına dair çeşitli veriler bulunduğu iddia edildi.Fettullahçı örgütün İstanbul’daki üniversitelerde yapılanmasına ilişkin soruşturma dosyalarına bakan Cumhuriyet Savcısı Mehmet Şenay Baygın daha önce de İstanbul Üniversitesi,Marmara Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi’nde operasyonlar gerçekleştirmişti.