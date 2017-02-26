İzmir Bayraklı'da silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı var

Bayraklı ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.Nafiz Gürman Mahallesi'nde iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kavgaya dönen olayda Y. A. (17) pompalı tüfekle Emine L.(59), İsmet L. ve Duru A.'yı (30) yaraladı.Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Başından vurulan Emine L.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.112 Acil Sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.Laçin'in cesedi, savcılık incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kuruma morguna kaldırıldı.Polis ekipleri şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.