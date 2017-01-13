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13 Ocak 2017 Cuma 15:28

İzmir Bayraklı'yı PKK'lı katillerin isimleri neden gizleniyor?

Kanlı eylemlerde rol alan PKK'lı teröristlerin isimlerinin kodlanarak verilmesine vatandaşlar tepki gösterdi.

İzmir Bayraklı'yı PKK'lı katillerin isimleri neden gizleniyor?
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İzmir Bayraklı'yı PKK'lı katillerin isimleri neden gizleniyor?

İzmir'i kana bulayan PKK'lı teröristlerin isimlerinin kodlanarak duyurulması kamuoyunda tepkiye neden oldu. Yasada açık bir hüküm bulunmamasına rağmen, Türkiye'yi ayağa kaldıran vahşi saldırıları gerçekleştiren teröristlerin adlarının rumuzlanarak verilmesine vatandaş bir anlam veremiyor.

İzmir Bayraklı Adliyesi önünde trafik polisi Fethi Sekin'in şehit eden katillerin cenazeleri aileleri tarafından teslim alınırken, belli olan kimlikleri E.Y. ve M.Ç. olarak açıklandı. Vatandaşlar kamuoyunda infiale neden olan olaylarda isim ve markaların gizlenemeyeceğini belirterek PKK'lı katillerin isimlerinin teşhir edilmesini istiyor.


AĞRILI TERÖRİSTİN CENAZESİNE ARAÇ YOK

Daha önce PKK'ya yakınlığı ile bilinen partilerin araç göndermek içir yarıştığı terörist cenazeleri bu kez ortada kaldı. Terörist E.Y.'nin cenazesinin taşınması için araç bulunamadı.
Ağrı'nın Patnos ilçesi nüfusuna kayıtlı olan 25 yaşındaki terörist E.Y.'nin hangi kentte toprağa verileceği öğrenilemedi

İzmir Adliyesi'ne yönelik olarak bombalı araç ve uzun namlulu silahlarla saldırı düzenleyen teröristlerden E.Y.'nin annesi ve babası, cenazesini almak üzere İzmir'e geldi. Muğla'da yaşadıkları öğrenilen çift, teröristin cesedini teşhis ettikten sonra ifadelerine başvurulmak üzere emniyete götürüldü. İzmir'den cenaze aracı temin edemeyen ailenin cenazeyi almak için İstanbul'daki yakınlarının gelmesini bekledikleri öğrenildi.

Bayraklı İlçesi'ndeki İzmir Adliyesi'nde geçen 5 Ocak'ta meydana gelen saldırıda, adliye otoparkına giremeyen teröristler bombalı otomobili patlatıp, ardından kahraman polis memuru Fethi Sekin'le çatışmaya girdi. Bir teröristi vurduktan sonra mermisi bitinceye kadar çatışan Sekin, diğer terörist tarafından şehit edildi. İzmir 12'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görevli mübaşir Musa Can ise, silah sesleri üzerine camdan dışarı bakarken, çatışma sırasında vurularak şehit oldu. Saldırıyı düzenleyen 2 terörist olay yerinde vurularak etkisiz hale getirildi.

Teröristlerden M.Ç.'nin cesedi, daha önce Muğla'dan gelen babası A.Ç. ve bir yakını tarafından İzmir Adli Tıp Kurumu'ndan alınarak memleketi Kahramanmaraş'a götürülüp, bu kentte toprağa verildi.

DİĞERİNİN AİLESİ DE MUĞLA'DA YAŞIYORMUŞ

Saldırıda öldürülen diğer terörist E.Y.'nin ailesinin de Muğla'da yaşadığı ve dün akşam saatlerinde anne ve babasının cenazeyi teslim almak üzere İzmir'e geldikleri öğrenildi. İzmir'e gelen E.Y.'nin anne ve babası önce İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'nda cesedi teşhis etti. Ardından da ifadelerine başvurulmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Bugün sabah saatlerinde polislerle Adli Tıp Kurumu Morgu'na gelen ve oğullarından 4 yıldır haber alamadıklarını söyledikleri belirtilen anne ve baba, cenazeyi almak istedi. Ancak aileye, İzmir Büyükşehir Belediyesi dahil, kentte cenaze hizmeti sunan hiçbir firma tarafından araç verilmedi. Bunun üzerine teröristin ailesi, İstanbul'da yaşayan yakınlarına haber verip, bir araçla İzmir'e gelmesini istedi. Ağrı'nın Patnos ilçesi nüfusuna kayıtlı olan 25 yaşındaki terörist E.Y.'nin hangi kentte toprağa verileceği öğrenilemedi.
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