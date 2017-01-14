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14 Ocak 2017 Cumartesi 02:45

İzmir Buca'da pompalı tüfekle ailesini rehin aldı

Son Dakika Buca, İzmir Buca'da elinde pompalı tüfekle etrafa rastgele ateş açan bir kişi, polisi alarma geçirdi.

İzmir Buca'da pompalı tüfekle ailesini rehin aldı
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İzmir Buca'da pompalı tüfekle ailesini rehin aldı

Son Dakika Buca, İzmir Buca'da elinde pompalı tüfekle etrafa rastgele ateş açan bir kişi, polisi alarma geçirdi.


Gece yarısı elinde pompalı tüfekle evinin penceresinden sağa sola ateş eden şahıs ailesini rehin aldı. "Bütün ordu gelse beni teslim alamaz" diye bağıran adam sık sık polis ekiplerine de ateş açarak adeta dehşet saçtı.

 İzmir'in Buca ilçesinde evinin penceresinden çevreye pompalı tüfekle ateş açan, eşi ve çocuğunu rehin aldığı belirtilen kişinin ikna edilmesi için polis ekipleri çalışma yürütüyor.

"BÜTÜN ORDU GELSE BENİ YILDIRAMAZ"

Alınan bilgiye göre Akıncılar Mahallesi'nde oturan ve ismi henüz belirlenemeyen bir kişi, pompalı tüfekle balkon penceresinden dışarıya ateş açtı.

Olay yerine gelen polis ekipleri, sokağı araç ve yaya trafiğine kapattı. Polis araçlarından anonsla vatandaşlardan pencerelerden uzak durmaları, sokağa çıkmamaları istendi.

Saldırgan bu sırada binanın altında bekleyen polis ekiplerine de ateş açtı.

Bölgeye ambulans ve itfaiyenin yanı sıra Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Zanlıyı ikna etmek için polisin yaklaşık 4 saattir yürüttüğü çalışma devam ederken İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın da olay yerine geldi.

Zaman zaman pencereye çıkan ve “Bütün ordu gelse beni yıldıramaz'' diye bağıran şahsı ikna çabaları sürüyor. Polis çevredeki vatandaşlara pencerelerden uzak durması konusunda uyarılarda bulunurken, özel harekat polisleri de olası bir operasyon için bina girişinde hazır bekliyor.
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