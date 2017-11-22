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İzmir Çiğli'de silahlı çatışmada kan döküldü, 1 ölü var

İzmir'in Çiğli ilçesinde, aralarında alacak konusunda anlaşmazlık bulunan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 31 yaşındaki Ümmet Hüseyin Karaca öldü, 2 kişi de yaralandı.

İzmir Çiğli'de silahlı çatışmada kan döküldü, 1 ölü var

İzmir'in Çiğli ilçesinde, aralarında alacak konusunda anlaşmazlık bulunan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 31 yaşındaki Ümmet Hüseyin Karaca öldü, 2 kişi de yaralandı.

22 Kasım 2017 Çarşamba 08:47
İzmir Çiğli'de silahlı çatışmada kan döküldü, 1 ölü var


İzmir Çiğli'de silahlı çatışmada kan döküldü, 1 ölü var


İzmir'in Çiğli ilçesinde, aralarında alacak konusunda anlaşmazlık bulunan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 31 yaşındaki Ümmet Hüseyin Karaca öldü, 2 kişi de yaralandı.


Olay, dün gece Eski Havaalanı Caddesi üzerinde meydana geldi. Kamuran Ülker ve Recep Ülker'in içinde bulunduğu otomobille giderken Ümmet Hüseyin Karaca yönetimindeki 35 HD 0774 plakalı, içerisinde 26 yaşındaki Mustafa Gök ve Eren Gök'ün de bulunduğu otomobille karşılaştı.

Aralarında alacak konusunda anlaşmazlık bulunan iki grup birbirlerine tabancayla ateş açtı.

Otomobil sürücüsü Karaca'nın vücuduna kurşun isabet etmesiyle kontrolden çıkan otomobil kaldırıma çarparak durabildi.

Çevredekiler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, vücuduna kurşun isabet eden sürücü Karaca'nın öldüğünü belirledi.

Yaralılar; Mustafa Gök ve Eren Gök ise, ambulanslarla Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin sürdüğü belirtildi.


Polis, olaydan otomobil ile kaçan Kamuran Ülker ve Recep Ülker'i kısa sürede yakalayıp gözaltına aldı.


İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

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