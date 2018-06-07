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İzmir'de çaldıkları 13 otomobili İstanbul'a getirmişler

İzmir'de çaldıkları 13 otomobili İstanbul'a getirerek satmaya hazırlanan çeteye yönelik operasyon düzenlendi. 

İzmir'de çaldıkları 13 otomobili İstanbul'a getirmişler

İzmir'de çaldıkları 13 otomobili İstanbul'a getirerek satmaya hazırlanan çeteye yönelik operasyon düzenlendi. 

07 Haziran 2018 Perşembe 00:07
İzmir'de çaldıkları 13 otomobili İstanbul'a getirmişler

İzmir'de çaldıkları 13 otomobili İstanbul'a getirmişler


İzmir ve İstanbul polisinin takip ettiği hırsızlık çetesine Beykoz'da ormanlık alanda operasyon düzenlendi. İzmir’den çalınarak İstanbul’a getirilen çalıntı 13 otomobile Beykoz’da bir ormanlık alanda ele geçirildi. Ekipler çalıntı otomobillerde incelemelerde bulunurken, olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Son Dakika, Olay, akşam saatlerinde Beykoz'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzmir'de yakın zamanda yaşanan otomobil hırsızlıkları üzerine İzmir Asayiş Büro Amirliği ekipleri hareket geçti.

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından otomobillerin İstanbul’a getirildiği tespit edildi. İzmir ekipleri Beykoz ekipleriyle irtibat kurarak istihbarat bilgisi verdi.

Alınan bilgi üzerine hareket geçen ekipler, otomobillerin bulunduğu alanı belirleme çalışması yaptı. Yapılan çalışmanın ardından otomobillerin ormanlık alanda tutulduğu tespit edildi.

POLİS BASKINIYLA ELE GEÇİRİLDİ

İzmir’den çalınarak İstanbul’a getirilen otomobillerin sokak içerisinde bulunan ormanlık alanda saklandığını belirleyen ekipler akşam saatlerinde baskın düzenledi. Yapılan baskında 13 otomobilin bulunduğu yerdeki bir kişi gözaltına alındı.

Araçların bulunduğu yere şerit çekerek güvenlik önlemi alan ekipler, otomobiller üzerinde incelemelerde bulundu. Yapılan incelemelerin ardından otomobiller emniyet otoparkına çekilirken, ekipler olayla ilgili soruşturma başlattı.

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