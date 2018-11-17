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İzmir'de evlat dehşeti; Annesini bıçakladı, canına kıydı

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, annesi Kadriye Ç.'yi sırtından ve kafasından bıçaklayarak ağır yaralayan Selma Ç.(35), evinin bulunduğu 6 katlı apartmanın çatısından kendisini boşluğa bırakarak yaşamına son verdi.

İzmir'de evlat dehşeti; Annesini bıçakladı, canına kıydı

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, annesi Kadriye Ç.'yi sırtından ve kafasından bıçaklayarak ağır yaralayan Selma Ç.(35), evinin bulunduğu 6 katlı apartmanın çatısından kendisini boşluğa bırakarak yaşamına son verdi.

17 Kasım 2018 Cumartesi 21:30
İzmir'de evlat dehşeti; Annesini bıçakladı, canına kıydı


İzmir'de evlat dehşeti; Annesini bıçakladı, canına kıydı

İzmir Karşıyaka'da meydana gelen korkunç olayda anne Kadriye Ç. ağır yaralı, kızı Selma Ç. ise canına kıydı.Psikolojik sorunları olduğu ve tedavi gördüğü iddia edilen Selma Ç., geçen Perşembe Goncalar Mahallesi'ndeki evlerinde annesi Kadriye Ç.'yi sırtından ve kafasından bıçakladı.

Son Dakika 4 bıçak darbesi alan Kadriye Ç., kanlar içerisinde yere yığıldı. Ağır yaralanan Kadriye Ç., komşuların ihbarıyla gelen sağlık ekibi tarafından ambulansla Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Eve gelen polis ekipleri, Selma Ç.'yi gözaltına aldı.

EVE GİDİP İNTİHAR ETTİ

Polis merkezindeki işlemlerden sonra serbest bırakılan Selma Ç., saat 02.30 sıralarında, evinin bulunduğu 6 katlı apartmanın çatısına çıkarak, kendisini boşluğa bıraktı. Komşuların ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri, Selma Ç.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Kızı tarafından bıçaklanan Kadriye Ç.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polisin olayla ilgili araştırmasının sürdüğü bildirildi.
 

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