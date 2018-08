İzmir'de fuhuş operasyonu; 2 saatliğine Bin TL istemişler



İzmir polisi tarafındün düzenlenen fuhuş operasyonunda, ağlarına düşürdükleri yabancı kadınları bataklığa sürükleyen çete çökertildi. Yabancı kadınlara zorla fuhuş yaptıran M.Y. adlı zanlı polisin üstüne kullandığı aracı sürdü. Bu arada İzmir Polisi'nin son 1.5 yılda 438 kişi hakkında fuhuştan işlem yahtığı açıklandı.



Türkiye'ye çalışma ve iş bulma vaadiyle getirilen kadınlara fuhuş yaptıran çeteye yönelik operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı. İşadamı kılığına giren polis, Türkiye'ye getirilen kadınları zorla fuhuşa yönlendiren M.Y. İle irtibatta geçerek operasyona başladı. Polisler, M.Y. İle iki saatliğine 1000 lira karşılığında kadın getirme konusunda anlaştı. Ancak M.Y., buluşma yerine gittiğinde anlaştığı kişilerin sivil polis olduğunu anlayınca içinde yabancı uyruklu üç kadının da bulunduğu otomobili ile kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamaca sonucu M.Y., otomobili polislerin üzerine sürdü, çarptığı iki polisi yaraladı. Havaya yapılan uyarı atışı sonrası kaza yapan M.Y., durmak zorunda kaldı. Araçta bulunan M.Y. İle birlikte yabancı uyruklu üç kadın gözaltına alındı.



ESKORT SİTELERİ ÜZERİNDEN MÜŞTERİ BULUYORLAR

POLİS OLDUĞUNU ANLAYINCA KAÇTI

İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmalar sonucu kendi ülkelerinde yaşanan ekonomik sıkıntılar yüzünden Türkiye'ye çalışma vaadiyle getirilen yabancı uyruklu bazı kadınların fuhuşa zorlandıklarını belirledi. Bunun üzerine çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, kadınlara birsitesi üzerinden fuhuş yaptırıldığını tespit etti. Habertürk'ten Neşet Dişkaya'nın haberine göre; iki polis memuru kendisini iş adamı olarak tanıtarak eskort sitesinde bulunan telefon numarasını arayıp kadın istediklerini belirtti. Bunun üzerine M.Y., iş adamı sandığı sivil polislerle getireceği kadınlar için iki saatliğine 1000 liraya anlaştı.

M.Y., kız arkadaşı olduğu öğrenilen A.K. ile birlikte yanlarına aldıkları yabancı uyruklu iki kadın ile birlikte buluşmanın yapılacağı yere doğru yola çıktı. Ancak buluşma yerine gittiğinde kendilerini bekleyen kişilerin iş adamı değil, sivil polisler olduğunu anlayınca hızla kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamaca sonucu M.Y., otomobil ile iki polis memuruna çarpıp hafif yaralanmalarına neden oldu. Polis memurların yaralanmasına neden olmasına rağmen kaçmaya devam M.Y.'yı durdurmak için ekipler havaya uyarı atışı açtı. Bunun üzerine paniğe kapılan M.Y. (39) kaza yaptı. Kazada yara almadan kurtulan M.Y., ile yabancı uyruklu kız arkadaşı A.K. (37) ve yine yabancı uyruklu olan Z.K. (23) ve A.P. (28) İsimli kadınlar gözaltına alındı. Olay yerinde yapılan aramalarda polis, M.Y. ve A.K.'nin cep telefonlarını kaza yapan aracın altında buldu.

ŞİFRELERİ DOĞUM TARİHLERİ OLUNCA YALANLARI ORTAYA ÇIKTI

Gözaltına alınan M.Y. kız arkadaşı A.K. kendilerine yönetilen suçlamaları kabul etmezken, kaza yaptıkları aracın altında bulunan cep telefonların ise kendilerine ait olmadığını ileri sürdü, telefonların açılış şifrelerini söylemedi. Ancak Ahlak Büro Amirliği ekipleri, aynı zamanda sevgili oldukları ileri sürülen M.Y. ve A.K.'nin telefon açılış şifrelerin birbirlerin doğum tarihleri olabileceğini düşündü. Ekipler, M.Y.'nin telefon şifresine A.K.'nin doğum tarihini girince telefon açıldı. Aynı şekilde A.K.'nin telefon şifresi olarak M.Y.'nin doğum tarihini girip açtı. Şüpheli M.Y ve A.K. emniyetteki sorgularının ardından sevk edildikleri mahkemede 'fuhşa teşvik etme, aracılık veya zorlama ve görevli memura mukavemet' suçlarından tutuklandı. Fuhuşa zorlandığı ileri sürülen iki yabancı uyruklu kadının da sınır dışı edilmeleri için İl Göç İdaresi'ne teslim edildiği bildirildi.

439 KİŞİYE FUHUŞTAN İŞLEM YAPILDI

Bu arada İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerin İzmir'de son 1.5 senede çoğunluğu günübirlik olan 514 adet evde, 178 adet masaj salonunda, 65 adet etel ve 2 adet gazinoda 759 fuhuş olayı tespit ettiği ve tespit edilen bu olaylarda 439 şüpheliye işlem yaptığı öğrenildi. Ayrıca iş vaadiyle Türkiye getirdikleri kadınlara fuhuş yaptıran 34 şüpheli hakkında da 'insan ticaretinden' işlem yapıldığı bildirildi. 128 yabancı uyruklu kadının ise fuhuş yaptığı gerekçesi ile sınır dışı edildiği belirtildi. Yine fuhuş amacı ile müşteri temini için otostop yapan 329 kadın ile 464 travestiye işlem yapıldığı bildirildi.