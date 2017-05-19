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19 Mayıs 2017 Cuma 08:37

İzmir'de pompalı tüfekle kadını rehin alan adam yakalandı

İzmir'de eski kız arkadaşını evinde pompalı tüfekle rehin alan Yaşar murat Ertürk, polis tarafından yakalandı.

İzmir'de pompalı tüfekle kadını rehin alan adam yakalandı
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İzmir'de pompalı tüfekle kadını rehin alan adam yakalandı


İzmir'in Karabağlar İlçesi'nde 36 yaşındaki Oya Batun'u, pompalı tüfekle rehin alan 40 yaşındaki Yaşar Murat Ertürk, polis tarafından etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.  
İzmir Haberleri
Olay, bugün saat 01.00 sıralarında Günaltay Mahallesi 4833 sokakta meydana geldi. Evli ve 2 çocuk babası Yaşar Murat Ertürk, eski kız arkadaşı olduğu iddia edilen bir çocuk annesi Oya Batun'u evinin önüne gelerek elinde pompalı tüfekle beklemeye başladı. İşyeri servisiyle evine gelen Oya Batun, apartmana gireceği sırada Yaşar Murat Ertürk ile karşılaştı. Ertürk, tartıştığı Oya Batun'u pompalı tüfekle tehdit ederek alıkoydu.

POLİS İKNA ETMEK İÇİN ÇABA HARCADI

Sesleri duyan apartman sakinlerinin ihbarıyla gelen polisler, uzun süre Yaşar Murat Ertürk'ü rehin aldığı Oya Batun'u serbest bırakması için ikna etmeye çalıştı. Ancak Ertürk uzun süre direndi. Ertürk'ün bir anlık dalgınlığından yararlanan bir polis üzerine atlayıp elindeki tüfeği aldı. Diğer polislerin de müdahalesiyle etkisiz hale getirilen Yaşar Murat Ertürk, kelepçelenerek emniyete götürüldü.
Yaşadığı şoku uzun süre üzerinden atlatamayan Oya Batun sağlık kontrolünden geçirilirken, yaşar Murat Ertürk'ün emniyette sorgusu sürüyor.

 
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