İzmir'de pompalı tüfekle kadını rehin alan adam yakalandı

İzmir'in Karabağlar İlçesi'nde 36 yaşındaki'u, pompalı tüfekle rehin alan 40 yaşındaki, polis tarafından etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.Olay, bugün saat 01.00 sıralarında Günaltay Mahallesi 4833 sokakta meydana geldi. Evli ve 2 çocuk babası, eski kız arkadaşı olduğu iddia edilen bir çocuk annesi'u evinin önüne gelerek elinde pompalı tüfekle beklemeye başladı. İşyeri servisiyle evine gelen Oya Batun, apartmana gireceği sırada Yaşar Murat Ertürk ile karşılaştı. Ertürk, tartıştığı Oya Batun'u pompalı tüfekle tehdit ederek alıkoydu.Sesleri duyan apartman sakinlerinin ihbarıyla gelen polisler, uzun süre Yaşar Murat Ertürk'ü rehin aldığı Oya Batun'u serbest bırakması için ikna etmeye çalıştı. Ancak Ertürk uzun süre direndi. Ertürk'ün bir anlık dalgınlığından yararlanan bir polis üzerine atlayıp elindeki tüfeği aldı. Diğer polislerin de müdahalesiyle etkisiz hale getirilen Yaşar Murat Ertürk, kelepçelenerek emniyete götürüldü.Yaşadığı şoku uzun süre üzerinden atlatamayan Oya Batun sağlık kontrolünden geçirilirken, yaşar Murat Ertürk'ün emniyette sorgusu sürüyor.