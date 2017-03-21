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21 Mart 2017 Salı 07:02

İzmir'de vahşi cinayet: Genç kadının cesedi naylona sarılmış bulundu

İzmir Çiğli'de bir apartmanın 8. katında vahşi bir cinayete kurban giden kadının cesedi bulundu. Naylona sarılı olarak bulunan Funda Gülmez'in cesedinin naylona sarılarak terk edildiği bildirildi.

İzmir'de vahşi cinayet: Genç kadının cesedi naylona sarılmış bulundu
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İzmir'de vahşi cinayet: Genç kadının cesedi naylona sarılmış bulundu

İzmir güne vahşi bir cinayet haberi ile başladı. Çiğli'de bir binada önce bıçaklanan, sonra da naylona sarılı halde bulunan cesedin Funda Gülmez'e ait olduğu belirlendi.
 
İzmir'in Çiğli ilçesinde bir apartman dairesinde bıçaklanarak öldürüldükten sonra naylon poşete sarılmış bir kadın cesedi bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Olay, dün saat 23.00 sıralarında Yakakent Mahallesi 8087/13 Sokak'ta bulunan bir apartmanın 8'inci katındaki evde meydana geldi. Ü.Ş. isimli bir şahısla aynı evde yaşadığı öne sürülen 28 yaşındaki Funda Gülmez'den haber alamayan yakınları Gülmez'in yaşadığı eve gitti. Yakınları eve girdiğinde genç kızın naylon poşete sarılmış cansız bedeniyle karşılaştı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi intikal etti.

Cinayetle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, Gülmez'in cesedini bulan yakınları ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

BİRLİKTE YAŞADIĞI LİŞİ TELEFONLARA ÇIKMADI

Gülmez'in birlikte yaşadığı öne sürülen Ü.Ş.'nin ise telefon aramalarına cevap vermemesi üzerine durumdan şüphelenen polis ekipleri, Ü.Ş.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

ÖNCE BIÇAKLANMIŞ SONRA DA NAYLON POŞETE SARILMIŞ!

Polis ekiplerinin evde yaptığı incelemede Funda Gülmez'in bıçaklanarak öldürüldükten sonra naylon poşete sarıldığı öğrenildi.

Öte yandan genç kadının cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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