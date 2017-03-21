İzmir'de vahşi cinayet: Genç kadının cesedi naylona sarılmış bulundu

İzmir Çiğli'de bir apartmanın 8. katında vahşi bir cinayete kurban giden kadının cesedi bulundu. Naylona sarılı olarak bulunan Funda Gülmez'in cesedinin naylona sarılarak terk edildiği bildirildi.

× Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.