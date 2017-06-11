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11 Haziran 2017 Pazar 07:37

İzmir'de vahşi infaz; 3 kişi evde kurşuna dizildi

Bayraklı'da oturan Özkan Cengiz, babası Mehmet Cengiz ve Kadir Aslan, gece yırısı eve düzenlenen silahlı baskınla katledildi. Üç kişinin oturduğu ev daha sonra kundaklandı.

İzmir'de vahşi infaz; 3 kişi evde kurşuna dizildi
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İzmir'de vahşi infaz; 3 kişi evde kurşuna dizildi


İzmir Bayraklı'da baba - oğul ve bir kişi oturdukları evde pompalı tüfekle vurularak katledildi. Vahşi saldırının ardından ev ateşe verilerek yakılmak istendi.

İzmir'de, 3 kişi evde oldukları sırada kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce pompalı tüfekle vurularak öldürüldü. Kimlikleri tespit edilemeyen zanlılar, olayın ardından evi ateşe vererek kayıplara karıştı


Olay, gece saatlerinde İzmir'in Bayraklı ilçesine bağlı Şevket İnce Mahallesi 2162/3 sokaktaki tek katlı bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Özkan Cengiz, babası Mehmet Cengiz ve Kadir Aslan evde oldukları sırada henüz bilinmeyen bir nedenle kimliği belirlenemeyen kişi veya kişiler tarafından pompalı tüfekle saldırıya uğradı. Saldırganlar, Özkan Cengiz, babası Mehmet Cengiz ve Kadir Aslan'ı öldürdükten sonra evi ateşe vererek kayıplara karıştı. Bu sırada silah seslerini duyarak sokağa çıkan vatandaşlar, Cengiz ailesinin evinden alevlerin yükseldiğini görünce olayı polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine ihbar etti.

Olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri, yangını söndürerek soğutma çalışmalarını başlattı. Yangının ardından evde inceleme yapan itfaiye ekipleri, yerde kanlar içerisinde yatan 3 kişinin cansız bedenini buldu. Olayın ardından soruşturma başlatan polis ekipleri, cinayet zanlılarını yakalamak için çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Öte yandan, İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın olay yerine gelerek bilgi aldı. Özkan Cengiz, Babası Mehmet Cengiz ve Kadir Aslan'ın cansız bedenleri savcının olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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