İzmir'de yangın helikopteri düştü: Faciadan dönüldü

KISMEN KONTROL ALTINDA

Menderes ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale eden helikopter, barajdan su alırken düştü. Kazadan kılpayı kurtarılan personelin sağlık durumu iyi.İzmir'in Menderes İlçesi'nde yüksek gerilim hattından çıktığı öne sürülen yangına müdahale eden bir helikopter, barajdan su alırken su tankının bir cisme takılması nedeniyle suya zorunlu iniş yaptı. Botla kurtarılan 5 personel, hastanelere kaldırıldı.İzmir'in Menderes İlçesi'nde dün çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları sırasında Tahtalı Barajı'ndan su alan yangın söndürme helikopteri, bugün saat 06.20'de 'Bambi' olarak adlandırılan tankının su içindeki bir cisme takılması nedeniyle baraj gölüne zorunlu iniş yaptı. Helikopterdeki 1'i yaralı 5 personel botla kurtarıldı.1 personel Gaziemir Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet, diğer 4'ü ise Bozyaka Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. 5 personelin de sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri, 500 hektarda etkili olan onlan yangınının kısmen kontrol altına alındığını iki noktada yangının sürdüğünü belirterek, genişleme olmaya iki noktada söndürme çalışmalarının sürdüğü belirtildi.