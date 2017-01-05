İzmir'deki faciayı şehit polisimiz önledi

İzmir Adliyesi’nin Bayraklı tarafındaki C girişinin hemen önünde bombalı araç patladı.Patlama sonrası çıkan çatışmada 2 terörist ölü ele geçirildi bir terörist aranıyor.Hain saldırıda 1 polis ve 1 adliye görevlisi şehit olurken 10 kişinin yaralandığı bildiriliyor.
Facia 10 yıllık trafik polisi Fethi Sekin’in dikkati sayesinde bir facianın eşiğinden dönüldü.Şehit polisimizin kahramanca mücadelesi sonucu teröristler amaçlarına ulaşamadılar.Mesai çıkışına yakın bir saatte bomba yüklü araçla olay yerine gelen 3 terörist güvenlik güçleri tarafından fark edildi.Güvenlik güçleri müdahale edince teröristler bomba yüklü aracı infilak ettirdiler.
Teröristlerin 2’si olay yerinde ölü ele geçirildi.Kaçan terörist aranıyor.Teröristlerin üstünden 2 adet Kalaşnikof tüfek ayrıca RPG 7 ve ona ait 7 tane fişek olmak üzere 8 adet el bombası ele geçirildi.
İzmir valisi Ayyıldız "Elde olan veriler PKK'yı gösteriyor"
Olayl yerinin 30 metre yakınındaki şüpheli bir araç ta kontrollü bir şekilde patlatıldı.Hain saldırı ile ilgili açıklamada bulunan İzmir Valisi Erol Ayyıldız şunları söyledi.”Başımız sağ olsun,hepimize geçmiş olsun,Adliye önünde bir araç geçerken polis memurlarımız durdurmak istemesi sonucu çatışma çıktı.Bu çatışmada teröristler kaçarken bombalı aracı patlattılar ve bunun sonucunda da maalesef bir polis memurumuzla bir mübaşirimiz şehit oldu.Elde olan veriler PKK'yı gösteriyor."