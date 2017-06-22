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22 Haziran 2017 Perşembe 11:47

İzmir NATO üssü yakınlarında şiddetli patlama

İzmir'de NATO üssü yakınlarında bir askeri aracın geçişinden hemen sonra patlama meydana geldi.

İzmir NATO üssü yakınlarında şiddetli patlama
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İzmir NATO üssü yakınlarında şiddetli patlama

İzmir'in Konak ilçesinde, NATO'ya ait askeri arazi ile mezarlık arasında bir askeri aracın geçişi sonrasında patlama meydana geldi.

İzmir'in Konak ilçesinde askeri arazi ile mezarlık arasında patlama meydana geldi. Patlamada, askeri araziyi çevreleyen duvar yıkıldı, çevrede bulunan binaların camları kırıldı. Patlamada ölen ya da yaralanan olmazken, ilk belirlemeye göre patlamaya ses bombasının neden olduğu belirtildi. 

Alınan bilgiye göre, sabah saat 07.50 sularında şiddetli patlama duyan vatandaşlar, durumu polise bildirdi.

Yapılan araştırmada, patlamanın Konak ilçesi Gültepe semtinde bulunan Toros Mezarlığı ile NATO'ya ait araziyi çevreleyen alanın kesiştiği bölgedeki duvar dibinde meydana geldiği belirlendi.

Can kaybı ve yaralananın olmadığı patlamada, askeri araziyi çevreleyen duvar yıkıldı, çevrede bulunan binaların camları kırıldı.

ASKERİ ARACIN GEÇİŞİNDEN SONRA PATLAMA 

Korku yaşayan mahalle sakinlerinden İsmet Çakıcı, yaptığı açıklamada, evinin balkonunda olduğu sırada büyük bir gürültü duyduğunu, patlamanın bölgede zaman zaman devriye atan askeri aracın geçişinden hemen sonra meydana geldiğini gördüğünü söyledi.

Mehmet Narper ise patlama nedeniyle evinin tüm camlarının kırıldığını, herhangi bir yaralananın olmadığını ifade etti.
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PatlamaNATO üssü
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