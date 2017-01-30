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30 Ocak 2017 Pazartesi 07:07

İzmir Selçuk'ta kaza, 1 ölü 9 yarı var

İzmir'in Selçuk ilçesinde üç aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi, 1'i ağır, 9 kişi yaralandı.

İzmir Selçuk'ta kaza, 1 ölü 9 yarı var
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İzmir Selçuk'ta kaza, 1 ölü 9 yarı var


Edinilen bilgiye göre, Belevi Mahallesi'nde Selçuk yönünden Tire istikametine giden Mehmet Kireli idaresindeki 35 YFE 22 plakalı otomobil karşı yönden gelen Enes Kopar yönetimindeki 06 GRB 33 plakalı otomobil ile çarpıştı. Bu sırada yolda seyir halinde olan Hüseyin Doğan yönetimindeki 09 YH 371 plakalı otomobil de kazaya karışan araçlara çarptı.

Kazada sürücüler ile otomobillerde bulanan Süleyman Bal, Muhammet Paşalı, Aytekin Yorgancı, Ali Mantoğlu, Mehmet Mantoğlu ve Şükriye Kopar yaralandı.

Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Sürücü Mehmet Kireli kaldırıldığı Selçuk Devlet Hastanesinde tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybederken, İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan Bal'ın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.    
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İzmir Selçukta Kaza
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