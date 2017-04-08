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08 Nisan 2017 Cumartesi 14:08

İzmir Torbalı'da Suriyeli gerginliği; 500 mülteci ilçeyi terk etti

Torbalı'da bir Suriyeli mültecinin neden olduğu saldırı iddiası halkı sokağa döktü. 30 kişinin yaralandığı olayların ardından 500 mülteci mahalleyi terk etti.

İzmir Torbalı'da Suriyeli gerginliği; 500 mülteci ilçeyi terk etti
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İzmir Torbalı'da Suriyeli gerginliği; 500 mülteci ilçeyi terk etti

Suriyeli mültecilerin yoğun olarak yerleştiği Torbalı Pamukyazı Mahallesi'nde dün başlayan gerginlik bugün de devam ediyor. 500 Suriyeli mahalleyi terk etti.

İzmir'in Torbalı İlçesi'nin Pamukyazı Mahallesi'nde bir çocuğu dövdüğü öne sürülen Suriyeli gruba, mahalle sakinleri sopa ve tırpanla saldırdı. 1'i ağır 30 kişinin yaralandığı olay sonrası yaklaşık 500 kişilik Suriyeli grup, mahalleyi terk etti.
Torbalı Haberleri
Pamukyazı'daki olay dün Suriyeli bir grubun, bir çocuğu dövmesiyle başladı. Bunu duyan çocuğun ailesi ile Suriyeliler arasında çıkan tartışmada, bıçaklar ve sopalar kullanıldı.



Suriyeli gruba bazı mahalle sakinleri de müdahale edince 1'i ağır 30 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Torbalı Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Mahelle sakini olan ve kavgada bıçakla ağır yaralanan 22 yaşındaki Mustafa M. ise ambulansla İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Pamukyazı'da gergin geçen gecenin ardından  mahalle sakini 300 kişilik bir grup, bu sabah toplanarak ellerindeki sopalarla Suriyelilerin kaldığı bölgeye gitmeye başladı. Durumu fark eden Suriyeliler ise çadırları terk ederek hızla bölgeden uzaklaştı.
Torbalı- Tire karayoluna çıkan Suriyeliler, otostop yapıp ayrılmak istedi ancak hiç bir araç sürücüsü onları almadı. Suriyeli grup yaya olarak Tire yönüne doğru uzaklaştı.
ÇADIRLAR YIKILDI
Torbalı-Selçuk yolunu bir süre trafiğe kapatan öfkeli grup Suriyelilerin kaldığı 40 çadırı yıktı. Pamukyazı Mahalle Muhtarı Ali Çürükçü, "Mahalleliyi durdurmak imkansızdı. Çok öfkeliler. Mahallemizde Suriyeli istemiyoruz. Onların gelişiyle olaylar arttı. Devlet bunları alıp kamplara götürsün" dedi.
Suriyelilerin ayrılmasının ardından Pamukyazı'da  hayat normale döndü.

 
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