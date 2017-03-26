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26 Mart 2017 Pazar 18:25

İzmir Torbalı'da taksiye silahlı saldırı, 2 ölü var

İzmir Torbalı'da bir ticari taksiye uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi. Özcan Saraç ve Mehmet Saraç adlı vatandaşlar saldırı sırasında hayatını kaybetti.

İzmir Torbalı'da taksiye silahlı saldırı, 2 ölü var
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İzmir Torbalı'da taksiye silahlı saldırı, 2 ölü var

İzmir Torbalı'da bir ticari taksiye silahlı saldırı düzenlendi. Ağır silahların kullanıldığı saldırı sırasında 2 kişi öldü..

Torbalı'da saldırganlar tarafından önü kesilen taksi otomatik silahlarla tarandı. Bu sırada araçta bulunan Mehmet Saraç ve Özcan Saraç hayatını kaybetti.
İzmir'in Torbalı ilçesinde ellerinde otomatik silahlarla bir taksinin önünü kesen şahıslar, 3 kişiyi ağır yaraladı. Akraba olan iki kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, taksi şoförü de ağır yaralandı.
İzmir Haberleri
Edinilen bilgiye göre olay, Torbalı ilçesindeki İzmir-Aydın asfaltı üzerinde meydana geldi. Torbalı'dan bir taksiyle İzmir'e gitmekte olan Mehmet Saraç ve Özcan Saraç'ın bulunduğu taksinin önü plakası belli olmayan bir araç tarafından kesildi.

OTOMATİK SİLAHLARLA ATEŞ AÇTILAR

Aracın içerisinden inen şahıslar, ellerindeki otomatik silahlarla bir anda ateş etmeye başladı. Akraba oldukları öğrenilen Mehmet Saraç ve Özcan Saraç ile taksici Şeref Altuntaş açılan ateş sonucunda ağır yaralandı.

Silahlı şahıslar, daha sonra bölgeden kaçarak uzaklaştı. Yoldan geçerken olaya şahit olan vatandaşlar, durumu hemen emniyete ve 112 Acil Servis'e bildirdi. Bölgeye gelen sağlık görevlileri, ağır yaralı şahıslara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

İKİ AİLE ARASINDAKİ HUSUMET ŞÜPHESİ

Daha sonra Mehmet Saraç, Özcan Saraç ve Şeref Altuntaş, Torbalı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralı olan Mehmet Saraç ve Özcan Saraç hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Taksici Şeref Altuntaş ise İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Altuntaş'ın durumunun kritik olduğu öğrenilirken, polis saldırganların peşine düştü.

Yaşanan olayın iki aile arasındaki husumet nedeniyle gerçekleşebileceği belirtildi.
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